Rakouský prezident o skandálu vládní strany: Nové volby už v září

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se vyslovil pro to, aby se předčasné parlamentní volby v zemi konaly co nejdříve, a navrhl počátek září. Uvedl to dnes po schůzce s lidoveckým kancléřem Sebastianem Kurzem. Vládní koalice se rozpadla v sobotu poté, co německá média zveřejnila videonahrávku, na níž nyní už bývalý vicekancléř a šéf Rakouské strany svobodných (FPÖ) Heinz-Christian Strache jednal s údajnou neteří ruského oligarchy o politické podpoře výměnou za zajištění státních zakázek.

Podle Van der Bellena je důležité, aby voliči dostali šanci na nový start, který by obnovil jejich důvěru ve vládu, a to tak rychle, jako to jen pravidla stanovená v ústavě umožní. Kurz chce pokračovat v práci ve vládě až do předčasných voleb a v příštích dnech bude jednat s designovaným šéfem FPÖ Norbertem Hoferem a předsedy ostatních stran. Strache v sobotu kvůli skandálu opustil i vedení své protiimigrační strany.

Agentura APA připomíná, že i po dnešní schůzce prezidenta s kancléřem ale není jasné, zda ve vládě zůstanou ministři za FPÖ, ani kdo ve funkci vicekancléře nahradí Stracheho.

Během jednání zachyceného na tajně pořízené videonahrávce se hovořilo o tom, že žena vydávající se za neteř ruského oligarchy by mohla koupit podíl v bulvárním listu Kronen Zeitung, nejčtenějším rakouském deníku, a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho protiimigrační stranu. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky ve stavebnictví. Schůzka se konala na španělském ostrově Ibiza předloni v červenci, několik měsíců před parlamentními volbami v Rakousku. Po nich FPÖ vstoupila do vládní koalice s lidovci Sebastiana Kurze.

Kancléř dnes řekl, že je třeba prošetřit všechna podezření, která se po zveřejnění videa z Ibizy objevila, a to včetně případné trestněprávní odpovědnosti. Kurz se chce také dozvědět, kdo si nahrávku nechal pořídit.

V médiích se mluví o tom, že tuto léčku na Stracheho nastražil německý komik Jan Böhmermann, který je v Německu podobnými kousky proslulý.

Reportáž o skandálu v Rakousku: