Rakovina děložního čípku: Už jste letos navštívila svého gynekologa?

O své zdraví by se měl každý svědomitě starat. Málokdy to ale platí a lékaře většina lidí vyhledá, až když má potíže. Některé nemoci se nemusí vůbec projevit i řadu let. Proto bychom neměli podceňovat preventivní prohlídky. A u žen to platí dvojnásob, zvláště, když například prohlídku na gynekologii jednou ročně hradí pojišťovna.



Předpis antikoncepce, nepravidelný cyklus nebo plánování těhotenství patří mezi nejčastější důvody, proč ženy vyhledají gynekologa. Lékaře by ale měly navštěvovat pravidelně, i když je nic netrápí.

Preventivním vyšetřením může gynekolog odhalit hned několik závažných problémů. Pomocí stěru z děložního hrdla například dokáže diagnostikovat rakovinu děložního čípku, a to i v počátečním stadiu. Ročně gynekologové tuto nemoc diagnostikují téměř u jednoho tisíce pacientek. Zákeřné onemocnění je v počátku bez příznaků a pokud žena neabsolvuje pravidelné preventivní kontroly, lékaři ho často odhalí až příliš pozdě.



Karcinom děložního čípku patří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mezi druhý nejčastější typ rakoviny u žen. Způsobuje ji lidský papillomavirus (HPV), kterým se ženy nejčastěji nakazí při pohlavním styku. Určitým preventivním opatřením je používání kondomu, který ale nechrání stoprocentně.

Proti rakovině děložního čípku se dá také očkovat. Jednotlivé vakcíny se liší počtem papillomavirů, proti kterým chrání. Vakcína Cervarix chrání proti 2 typům, Gardasil proti 4 typům a Gardasil 9 dokonce proti 9 typům papillomavirů. Dívkám i chlapcům ve věku 13–14 let hradí vakcinaci pojišťovny. Očkování je možné i ve vyšším věku. Vakcinace chrání nejen před genitálními bradavicemi, ale i před rakovinou konečníku, ženy také před rakovinou vulvy a vagíny.



Kromě prevence dokáže gynekolog pomoci od dalších nepříjemných potíží. Mezi nemoci, které ženy často trápí, patří například vaginální mykózy. Onemocnění nejčastěji způsobují přemnožené kvasinky Candida albicans. Mezi obvyklé příznaky patří svědění, výtok i pálení při močení. Podobné příznaky však může mít kromě běžných mykóz i několik pohlavně přenosných nemocí. Například kapavka nebo chlamydie. Při potížích je proto na místě vyšetření u lékaře.