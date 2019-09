Rakovina děložního čípku zabije v ČR ročně 400 žen, podceňují prohlídky

Ženy podceňují preventivní prohlídky u gynekologů. Až 50 % z nich k ženskému lékaři nechodí, nebo ho navštíví po době delší než jeden rok. Přitom právě prevence jim může zachránit život. Podle lékařů u nás na rakovinu děložního čípku zemře ročně téměř 400 žen. Život by jim mohlo zachránit i očkování. To je ale potřeba provést ještě před zahájením sexuálního života. Podle lékařů ale zájem o očkování klesá.

Rakovinou děložního čípku ročně ve světě onemocní přes půl milionu žen, více než polovina z nich nemoci podlehne. V Česku denně zemře minimálně jedna žena.

"Já jsem měla období, kdy jsem nebrala antikoncepci, takže jsem na ty preventivní prohlídky vůbec nechodila, což byla tedy hodně velká chyba," prozradila v rámci kampaně proti rakovině jedna z pacientek.

"Mě vůbec nenapadalo, že já, zdravá holka, mě nic nebolelo, ta nemoc nebolí, že bych mohla být takhle vážně nemocná," dodala další respondentka.

Rakovinu děložního čípku způsobuje takzvaný HPV virus, podle odborníků ho má až 80 % populace, a to žen i mužů.

"To je sexuálně přenosná záležitost, ale není to otázka promiskuity - i žena, která měla sex s jedním jediným partnerem, se může postupně během let dostat až k té rakovině," prozradil gynekolog Aleš Skřivánek.

Podle odborníků jsou řešením pravidelné prohlídky, ale hlavně prevence v podobě očkování. Pro to se u svých dětí rozhodla i manželka předsedy vlády, která se stala ambasadorkou boje proti rakovině děložního čípku.

"Matky by měly sami zvážit, co je vhodné a nevhodné pro svoje děti, já k tomu přistupuju hodně zodpovědně. Moje děti nechám oočkovat," řekla Monika Babišová.

Podle dětského lékaře Vladimíra Mihála doporučují odborníci očkování proti HPV infekci nejen dospívajícím dívkám, ale podle nových zkušeností i dospívajícím chlapcům. "Ten muž je ten vektor přenosu. Poslední dva roky se očkují i u nás," potvrdil gynekolog Skřivánek.

Očkování je nejlepší podstoupit před zahájením sexuálního života. Dospívajícím ve věku od 13 do 14 let je podle zákona hrazeno ze zdravotního pojištění. Mimo tento věk mohou lidé získat příspěvek do výše až několika tisíc korun.

Deset tisíc žen se v následujících týdnech dočká speciálního balíčku. Uvnitř najdou sadu, díky které si vyšetření čípku mohou udělat samy doma.

"Celé by to nemělo zabrat více než deset až patnáct minut, vloží zpět do obálky a odešle do laboratoře," popsal princip vyšetření onkolog Marián Hajduch.

Podobné testovací metody už fungují ve Švédsku, Francii anebo Číně. Zachránily stovky životů.