Rakovina metlou lidstva? Odborníci udělali značný pokrok!

Rok 1898 byl pro léčbu rakoviny zásadní. Pět let od objevu rádia už pacientům trpících rakovinou začala pomáhat takzvaná radioterapie, kterou začali využívat pro ničení buněk. Do té doby bylo možné rakovinu léčit pouze chirurgickým odstraněním nádoru. V případě metastáz tak neexistoval žádný způsob, jak zhoubné bujení zastavit. S příchodem radioterapie se to ale změnilo a lékaři tuto metodu používají dodnes.



V polovině 20. století se stal další velký zlom - lékaři začali využívat chemoterapii. Tato metoda ničí rychle se dělící buňky, mezi které patří právě také buňky nádorové. I když chemoterapie prošla významným vývojem, její nevýhodou, stejně jako u radioterapie, zůstává, že kromě nádorových ničí i buňky zdravé. A to může být zdrojem nežádoucích účinků.



Chemoterapii mají lidé často spojenou s obavami z nevolnosti a zvracení nebo padáním vlasů. Dnes už naštěstí medicína dokáže zažívací obtíže zmírnit a v některých případech i zcela odstranit.



Moderní metody

Moderní metodou je biologická léčba, která působí pouze na oblast nádoru a nepoškozuje zdravou tkáň a orgány. Často se tak označuje jako „cílená“. Míří proti konkrétním strukturám nebo vlastnostem rakovinných buněk a těch zdravých si nevšímá.

Pacienti se tak potýkají s méně častými nežádoucími účinky. Funguje nejen v onkologii, ale například také v léčbě lupénky, revmatoidní artritidy, roztroušené sklerózy a dalších nemocí. V posledních letech se objevují i tzv. biosimilární léky, což jsou nové verze existujících biologických léků, kterým vypršela patentová ochrana. Mají potvrzenou stejnou účinnost, ale jejich cena je zpravidla nižší, moderní léčba se tak díky tomu může dostat k většímu počtu pacientů.



Zbraň v podobě vlastní imunity

Revolucí v léčbě je tzv. imunoterapie. Jde o přístup, který se místo likvidace nádorových buněk soustředí na imunitní systém nemocného. Trvalo několik desetiletí, než vědci přišli na to, jak přimět imunitu bojovat s rakovinným bujením, vůči kterému byla do té doby slepá.

V současné chvíli uplatňují lékaři tento přístup například v léčbě pokročilých stadií rakoviny plic nebo maligních melanomů (rakovina kůže). A výzkumy a testování této formy léčby stále pokračují. Ukazuje se, že imunoterapie funguje i u nádorů ledvin, močového měchýře nebo u rakoviny prsu. O tom, že jde o převratný objev, svědčí i fakt, že za ni její průkopníci získali v roce 2018 Nobelovu cenou za medicínu.