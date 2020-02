Rakovina mi vzala nohu, lásku k pole dance ne, říká tanečnice Daniela

Organizace "Cesta za snem“ pomáhá handikepovaným začlenit se zpět do života a také pro ně připravuje mnoho sportovních akcí. Díky komunitě se se svým handikepem vyrovnala i Daniela Pecinová. Ta v pouhých 16 letech přišla o pravou nohu kvůli nádoru v koleni. To ji ale nezastavilo a dokonce se začala věnovat akrobatickému tanci Pole dance. Nevíte, jak může vypadat takové vystoupení u tyče? Podívejte se v reportáži pod titulkem článku.

Tanečnice Daniela se i přes svůj handikep věnuje pole dance. I když nemá pravou noh,u její pohyby na tyči vypadají ladně a krásně. Není totiž žádný začátečník, moderní disciplíně se věnuje více než šest let. Sport miluje už od dětství a amputace končetiny ji nijak nezastavila, jen trochu omezila.

"Zjistila jsem, že nějakou tu sílu v rukou mám. U mě mělo trochu neobvyklý průběh to, jak zkoušet nové prvky, protože jsem to začala dělat bez protézy,“ vzpomíná Daniela.

Za roky trénování má i mnoho úspěchů. Třikrát byla na mistrovství republiky a dvakrát na mistrovství světa. Nikdy jí ale nešlo o zviditelnění nebo slávu. Chce tím motivovat ostatní handikepované lidi.

"Určitě bych nechtěla být handikepovaná před 30 lety, protože to nás doma zavírali a neukazovali na veřejnosti. (smích) Teď je ale takových možností, handikep rozhodně není konec života. Všem určitě doporučuji nebýt na to sám a napsat nějaké podobné komunitě jako je třeba „Cesta za snem“, protože lidé se tam dokáží neskutečně podporovat,“ říká Daniela.

Daniela už momentálně v pole dance nesoutěží. Z části i proto, že se s přítelem chystají založit rodinu. Plánuje ale trénovat děti i dospělé.

"Až založíme s přítelem rodinu, chtěla bych dělat třeba instruktorku a to nejen pole dance, ale třeba i pilates nebo v posilovně. Bavilo by mě ty lidi vést a pak si třeba i sama zacvičit. Nechci se sportu nikdy vzdát, je to součást mého života,“ dodává Daniela.

Na celý příběh Daniely Pecinové se podívejte ve videu pod titulkem článku.