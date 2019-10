Rakovina prsu hrozí i mužům. Tipy, jak provést samovyšetření doma!

Přestože už vypadají báječně, mají za sebou náročnou léčbu. Teď už zdravé předávají své zkušenosti s rakovinou prsu dál a upozorňují na důležitost prevence. "Tím, že jsem si nedělala samovyšetření, tak jsem to nezachytila včas," uvedla jedna z bývalých pacientek.

Díky pravidelným vyšetřením se přitom u tří čtvrtin případů dá nemoc včas zachytit. "Ten nádor není nikterak rozvinut, nejsou tam metastáze a je tam velká šance, že pacientka bude uspěšně vyléčena," tvrdí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na mamografický screening má v České republice nárok každá žena od 45 let. Mladším ženám se proto doporučuje provádět samovyšetření doma."Jedna ruka jde za hlavu, druhou si provádím samovyšetření. Nejlepší je dělat to třemi prsty," radí paní Hana.

"Uděláme tři kroužky, ukročíme prstem a uděláme další. A takhle vyšetříme celou oblast hrudníku," dodává paní Nikola. "Když najdete cokoliv, co se nezdá - bulka nebo něco bolestivého, měli byste zajít k lekaři nebo ke gynekologovi," doporučuje.

Rakovina prsu je ale hrozbou i pro muže. "Je to spíše raritní, proto je to zákeřnější. Protože se na to nemyslí. Kde je struktura žlázy, tam může být i onemocnění," varuje lékař Josef Čupka. O tom, že o rakovině prsu u mužů nemají lidé příliš povědomí, svědčí i odpovědi v anketě. "Já si myslím, že je to záležitost jenom žen. Nijak se nevyšetřuju. Nevím, jak bych se vyšetřil," uvedl jeden z dotázaných mužů.

Ročně je diagnostikováno u mužů zhruba 50 až 70 těchto karcinomů. Vyšetření probíhá stejně jako u žen.