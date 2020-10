Došla vám zubní pasta? Je čas sáhnout si na prsa

Samovyšetření prsou se týká každé ženy a zabere jen pár minut. Přesto může zachránit život. Jak ale na tuto prevenci nezapomínat? Odpověď je velmi jednoduchá.

V běžné domácnosti dojde zubní pasta přibližně po měsíci. A právě to může být dobrým signálem, že je čas sáhnout si na prsa a věnovat několik minut jejich samovyšetření. Správné vyšetření prsou je snadné a zahrnuje jen pár kroků.

Prvním krokem při samovyšetření je sebepozorování v zrcadle. Důležité je zjistit, zda jsou prsa stejná jako minule. Odborníci také doporučují zvednout ruce a prsa si prohlédnout znovu, zda se na nich neobjevují třeba dolíčky.

Dalším krokem je prozkoumání všech částí hmatem. Prsa se prohmatávají vždy opačnou rukou, nejlépe třemi prsty naplocho krouživými pohyby nejprve povrchově, poté také do hloubky. Mělo by se postupovat od klíční kosti až do podpaží k podprsenkové rýze.

Vyšetření je možné provádět vestoje, nebo také vleže. Nemělo by se však zapomínat zkontrolovat hmatem také bradavky a jejich okolí.

Na internetu však kromě důležitých a užitečných informací k této problematice kolují také ty, které jsou nepravdivé, nebo neužitečné. Takovým odborníci říkají mýty o rakovině prsu a je jich hned několik. Jedním z nich je, že se rakovina prsu týká jen starších lidí. Karcinom se však může objevit v různém věku. Mýtem je také to, že by mamograf způsoboval rakovinu.

Není také pravda, že člověk je v bezpečí před rakovinou prsu, protože se v rodině nikdy nevyskytla. Tento fakt totiž neznamená, že by onemocnění nemohlo dotyčného postihnout. Pouhým mýtem je také tvrzení, že s menšími prsy klesá riziko zhoubného nádoru.

Pokud si vždy vzpomenete při výměně zubní pasty na to, že je čas sáhnout si na prsa, samovyšetření se tak stane vaším běžným rituálem. Podle odborníků je také velmi důležité chodit na pravidelné preventivní prohlídky, které by se neměly zanedbávat, nebo správně volit podprsenku. Doporučuje se také posilovat prsní svaly, pečovat o pokožku a pravidelně ji hydratovat.

Typickým příznakem rakoviny prsu je bulka, pomerančová kůže, změny nebo výtok z bradavky. Objevit se může také vyrážka nebo začervenání.