Rakovinu plic často odhalí pozdě! Lékaři chtějí preventivní screening

Ročně zemře na rakovinu plic přes 5000 lidí. Zákeřné onemocnění napadající plíce je zrádné v tom, že zpočátku jej lidé nepoznají a první příznaky, jako je kašel, únava nebo dušnost, přehlížejí. Na nemoc tak lékaři často přicházejí náhodně v rámci jiných vyšetření, z velké části už v pokročilých stadiích. Smutné statistiky Ústavu zdravotních informací a statistik (ÚZIS) potvrzují, že u 65 až 75 % pacientů s rakovinou plic již nelze nasadit léčbu, která by vedla k absolutnímu vyléčení.

Novou naději pro nemocné poskytuje imunoterapie, která pro boj s rakovinou využívá vlastní imunitní systém pacienta. Ani tou však nelze zajistit úplné vyléčení. Výrazně však prodlouží život nemocného a zlepší jeho kvalitu. Přestože se v léčbě v současnosti testuje několik nových přístupů, lékaři se shodují na tom, že zásadní jsou preventivní opatření.

Čeští lékaři by proto rádi po vzoru zahraničních kolegů zavedli preventivní screening plic u rizikových skupin lidí. Využívali by pro to metodu nízkovoltážní výpočetní tomografie. Zavedení screeningového programu do praxe zatím bohužel brání jeho vysoká cena.

K nejrizikovějším skupinám ohroženým rakovinou plic patří neoddiskutovatelně kuřáci. V rámci prevence by se lidé měli vyhýbat také místům, kde kouř vdechují pasivně. Jako u každého onemocnění i v případě rakoviny plic hraje důležitou roli zdravý životní styl zahrnující vyváženou stravu a pravidelný pohyb. Své dýchací ústrojí bychom si měli doslova hýčkat. Jakékoli respirační onemocnění je proto důležité skutečně doléčit.