Babiš s raky tvrdě narazil. Před lety jich tisíce zabily chemikálie jeho Agrofertu

Ve čtvrtek předseda vlády Andrej Babiš (ANO) spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) s velkou slávou vypustil 70 raků zpět do přírody. Jeho gesto se ale nesetkalo s úspěchem u opozice, ani běžných občanů. Hned pod Babišovým příspěvkem na sociálních sítích mu připomínají zejména to, že tisíce raků před šesti lety zahubily pesticidy vypuštěné z tehdy jeho Agrofertu.

Za úhyn 8 500 vzácných raků na řece Doubravce dostala společnost ZS Vilémov v březnu 2014 pokutu 1,7 milionů korun. Firma, která spadá pod koncert Agrofert, sankci od inspekce životního prostředí navíc neplatila poprvé.

Už rok předtím za znečištění stejné řeky pesticidy platila pokutu půl milionu. Rozbory vzorků vody ukázaly, že množství pesticidů překročilo povolené hodnoty 190krát.

Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka tehdy tvrdil, že společnost udělala všechna opatření pro to, aby se situace už neopakovala. V době, kdy ke znečištění pesticidy došlo, byl vlastníkem Agrofertu Andrej Babiš. Za svou račí kauzu schytal ostrou kritiku.

"Tak tvoje firma vyrábí sajrajty, co huntujou přírodu, a ty se tady plácáš do prsou, co jste jako udělali? Nevěřím. Vždyť ty raky máš na triku ty!" nešetří kritikou na premiéra uživatel twitteru s přezdívkou Northern Redneck.

"Miluju kecy o přírodě a ekologii od někoho, kdo už roky devastuje českou přírodu a krajinu pěstováním lánů řepky, respektive obrovským množstvím chemie, používaným pro maximalizaci výnosů holdingu, který mu nepatří," přidal se uživatel DonVito007.

"Takže jste vypustil 70 raků a o těch 8 500, které zabily 190krát překročené limity pesticidů z vaší fabriky, mlčíte. A o té pokutě za 1,7 milionu také," zuří na premiérově facebookové stránce uživatelka Soňa.

"Nejdříve jich tisíce otrávíš, a pak je milostivě zachraňuješ, trapáku. Jdi od válu!" doporučuje premiérovi přispěvatelka Lenka. "Nestydíte se fakt ani trochu a vůbec Vám to nepřijde trapné?" přidal se uživatel David.

— David Pelc (@david_pelc) July 3, 2020

Račí kauza zvedla ze židle i opoziční politiky. "Lány řepky, které Agrofert pěstuje, vedou k tomu, že vody jsou znečištěné. A je absurdní, když hlavní znečišťovatel krajiny vypouští raky," prohlásil europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).