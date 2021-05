Ranní ptáčata, nebo noční sovy. Vědci řekli, kdo má větší sklony k depresím

Nová studie publikovaná v odborném časopise JAMA Psychiatry, na kterou upozornil web Science Daily a na níž se podíleli vědci z coloradské univerzity, Harvardovy univerzity a MIT, představuje jeden z nejsilnějších dosavadních důkazů, že sklon člověka spát v určitou denní dobu, ovlivňuje riziko rozvoje deprese.

"Už nějakou dobu víme, že existuje vztah mezi načasováním spánku a náladou, otázka, které čelíme, ale zní, o kolik musí lidé dobu vstávání posunout, aby zaznamenali zlepšení?" uvedla jedna z autorů studie Celine Vetterová. "Zjistili jsme, že posunout spánkový cyklus o jedinou hodinu je spojeno s výrazně nižším rizikem deprese," dodala.

Už několik předchozích studií ukázalo, že "noční sovy" mají až dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět depresemi než ranní ptáčata, a to bez ohledu na to, jak dlouho spí.

Chronotyp, který úzce souvisí s cyklem spánku, je významně ovlivněný genetikou, která podle vědců vysvětluje 12 až 42 % našich preferencí, co se týče spánku. V rámci studie vědci sledovali 840 tisíc lidí. Zhruba třetina z nich se idenfitikovala jako ranní ptáčata, 9 % noční sovy a zbytek něco mezi těmito variantami.

V průměru se k spánku ukládali v jedenáct hodin večer a vstávali v šest ráno. Z výzkumu vyplynulo, že pokud ten, kdo chodí běžně spát v jednu hodinu ráno, se místo toho uloží do postele už o půlnoci a bude spát stejně dlouho (tím pádem vstane o hodinu dřív), může snížit riziko deprese až o 23 %. Pokud by šel spát v jedenáct, riziko se snižuje zhruba o 40 %.

Z výsledků studie není jasné, jestli ti, kteří jsou ranními ptáčaty, by měli nějaký prospěch z toho, kdyby se rozhodli vstávat ještě dříve. Vědci ale rozhodně doporučují těm, kteří ponocují, aby dobu, kdy se ukládají k spánku a kdy vstávají, upravili.

Proč má vůbec to, kdy spíme, vliv na naši psychiku? Některé výzkumy naznačují, že ranní ptáčata fungují především za přirozeného světla, což v jejich tělech vyvolává hormonální procesy, které mohou pozitivně ovlivnit jejich náladu. Z jiných vyplývá, že mít chronotyp odlišný než většina lidí, může být samo o sobě depresivní.

"Žijeme ve společnosti, která je nastavena pro ranní ptáčata. Noční sovy mají pocit, že jsou neustále v nesouladu s těmito hodinami, podle kterých společnost funguje," vysvětluje hlavní autor studie Iyas Daghlas.

Vetterová doporučuje, aby se lidé drželi prostého pravidla. Udržovat co nejvíce světla během svého dne a co nejvíce tmy během své noci. "Dopřejte si ranní kávu na verandě. Pokud je to možné, projděte se nebo jeďte do práce na kole. A večer omezte elektroniku," radí.