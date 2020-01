Ráno plné dopravních nehod, hasiči vyzvali řidiče k opatrnosti

Jen na Pardubicku zasahovali hasiči v pondělí ráno u několika dopravních nehod. Nejprve vyjeli do Polabin k nehodě osobního auta a dodávky, následně zasahovali v Přelouči, odkud už dva zranění putovali do nemocnice, nakonec vyjeli do Letohradu, kde se srazila dvě auta. Hasiči proto řidičům radí, aby byli na silnicích opatrní.