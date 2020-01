Raper se chlubil autem se slovenskou SPZ. Policie ho hledá jako kradené

Populární americký raper not se zhruba před měsícem na svém instagramu pochlubil novým BMW. Raperův černý plechový miláček měl ale trnavskou SPZku, kterou má v hledáčku slovenská policie. Jestli je auto kradené, nebo jde jen o jeho SPZ, policisté zjišťují.

Raper na svém instagramovém účtu na nový vůz nešetřil chválou a svým fanouškům se s ním pochlubil hned na několika fotkách. Právě $notovi slovenští fanoušci si čísla vozu všimli a po krátkém "pátrání" zjistili, že se jedná o registrační číslo, které je vedené v databázi hledaných vozidel.

"Bližší informace nejsou známé, ani to, jestli auto přišlo ze Slovenska, nebo jen značky, případně jestli vozidlo není kradené. Vzhledem k tomu, že raper odmítl podat jakékoli informace oficiálnímu účtu Policejního sboru a fotky si vymazal, věc bude dále řešená policií v Trnavě," informuje slovenská policie na svém facebookovém účtu.

Podle dostupných informací $not zprávu od slovenských policistů bral jako něčí vtip a dokonce ji ve smailíkovém obležení vyvěsil na svém profilu. Zpráva pobavila i jeho kolegu, rapera Lil Tecca. $not policii prý nijak neodpověděl a fotky auta i příspěvek se zprávou od slovenské policie smazal. Poskytnout jakékoli bližší informace o tom, jak k vozu přišel, odmítl prý poskytnout.

Ve středu $not na svém účtu sdílel fotku stejného černého BMW, ale s jinou poznávací značkou. Trnavu vyměnil za Albánii a nápis "amnestie". Neopomněl ještě zpětně reagovat na smazaný příspěvek, na základě kterého ho kontaktovali slovenští vyšetřovatelé.

"Abyste věděli, auto nebylo ukradené žádnému Slovákovi. Stará poznávací značka byla z jiného auta. Mohl jsem tyhle kraviny ignorovat a prostě se nestarat, ale prostě to dělám, protože zrovna nemám, co na práci," napsal $not.