Ceny nájmů ve městech padají dolů. Největší pokles hlásí Praha

Devatenáctiletá nastávající maminka z Litoměřic hledá se svým přítelem už od konce loňského roku malý byt k pronájmu. I když se porod blíží, musí zatím zůstat u rodičů. Vše, co dosud našla, bylo mimo její finanční možnosti. Anebo se musela zapsat do pořadníku zájemců.



"Byli jsme se podívat v Litoměřicích na 1+kk. Pán nám řekl, že se ozve, ale dva měsíce nic. Proto jsme se mu ozvali my a on řekl, že už to má dávno obsazené,“ rozčiluje se zájemkyně o pronájem Jennifer Pflegerová.



Mladé rodině teď ale svitla nová naděje. Podle průzkumů realitních serverů je momentálně v nabídce o 60 % více malých bytů než kolik jich bylo ve stejnou dobu loni.

Mezi Čechy je rekordní zájem o stavební spoření. Více v reportáži:



"Největším skokanem se stala Praha, ve které se letos v červnu vystřídalo 4500 nabídek, což je dvakrát více než ve stejném období loni,“ potvrdila manažerka týmu inzertních služeb sreality.cz Hana Kořínková.

"Na trh se dostala spousta bytů, které se používaly na Airbnb a podobně. V aktuální chvíli se používají na dlouhodobé pronájmy,“ řekl brněnský realitní makléř Pavel Maloušek.



Zároveň jsou pronájmy levnější. Cena prý meziročně klesla až o čtvrtinu. Nejvíce tam, kde je malých bytů nejvíce, tedy ve velkých městech.

"V rámci Česka pronájmy zlevnily v sedmi krajích, k největšímu poklesu cen došlo v Praze a Karlovarském kraji,“ tvrdí Kořínková.



"Ceny nemovitostí neustále rostou, nepředpokládám, že by to zvýhodněné pronajmutí si malometrážního bytu trvalo nějak dlouhodobě,“ dodal realitní expert Tomáš Kučera.



Zájem o malé byty prý během posledních čtyř měsíců výrazně stoupl. Podle realitních serverů teď malé pronájmy hledá až o pětinu víc lidí.