Epidemiolog Maďar se pustil do Čechů v Chorvatsku. Sám je tam na dovolené

Epidemiolog Rastislav Maďar se v pondělí odpoledne pustil do lidí, kteří si jeli užít svou dovolenou na chorvarskou pláž Zrće. Přitom on sám je na dovolené v Chorvatsku také.

"Zrće na chorvatském ostrově Pag je vyhlášené místo pro mega dance party velkých mas lidí z různých zemí Evropy. Ano, už tam byli v červenci i Češi a ano, už z toho máme nakažené v různých částech ČR. Tak pařit je zjevně nezbytně nutné i v době pandemie bez ohledu na zdravý rozum," zní v tweetu.

Bystrým sledujícím ale neušel fakt, že se na síti zobrazuje také lokalita, ze které byl tweet odeslán. V tomto případě je možné vidět, že byl odeslán z Chorvatska.

Aktuální čísla o nakažených v Chorvatsku přitom mluví úplně jinak. Podle chorvartských statistik se totiž v okrese Ličko-senjska, na jehož hranici se pláž Zrće nachází, nenachází ani jeden nakažený s nemocí Covid-19.

K Maďarovu tweetu se vyjádřil také poslanec Dominik Feri (TOP09):

Maďar následně svůj pobyt v Chorvatsku hájí v dalším prohlášení. "To není nic tajného, říkal jsem to do médii mnohokrát, že budu týden v Chorvatsku. Nejde o místo, ale o způsob. To zdůrazňujeme po celou dobu. Vlastním autem do soukromého apartmánu bez cizích kontaktů je to dokonce mnohem bezpečnější než na hromadné akci u nás v ČR,“ říká Maďar.