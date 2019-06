Rath se chystá na vězeňský režim. Bílý plášť a stetoskop musí odložit

Bývalý středočeský hejtman David Rath se už připravuje na život ve vězení. Nastoupit by měl přibližně do měsíce. Vrchní soud ho pravomocně za mříže poslal na 7 let kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami. Původním povoláním je sice Ratha lékař, ale ve vězení se své profesi zřejmě věnovat nebude. Pokud bude mít zájem o práci, pak mu ji přidělí vězeňská služba.

David Rath jde na 7 let do vězení. Reálně si ale odsedí minimálně o rok a půl méně, protože právě takovou dobu už strávil ve vyšetřovací vazbě. O tom, co bude za mřížemi dělat, má prý jasno.

"To všechno záleží na vězeňské službě, čím ten čas naplní. Já ho můžu naplnit tak maximálně četbou a občas cvičením," řekl Rath pro TV Nova.

Do měsíce by měl Rathovi přijít dopis, ve kterém se dozví, kdy a kde má do vězení nastoupit. Zpravidla rozhoduje místo bydliště odsouzeného a kde je zrovna volno.

"Dostane ústavní prádlo, dostane povlečení, je přidělen na celu. Pokud je práceschopný, tak by měl začít pracovat," prozradila mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Lékaři ale ve vězení svoje civilní povolání nevykonávají. Většinou kvůli právním dopadům. Kdyby někomu ublížili například špatnou diagnózou, nastal by problém.

"Já předpokládám, že nebude vykonávat lékařskou činnost, bude dělat něco jiného. Co může dělat? Pořád si udržovat alespoň teoretickou znalost, návyky, dovednosti," vysvětlil psycholog Slavomil Fischer.

Pokud by David Rath vykonával trest třeba v Bělušicích u Mostu, mohl by se stát například zahradníkem. Zahradu tady vybudovali sami vězni. Rath má ale šanci, že skončí ve stejném vězení jako Petr Kott. Bývalý poslanec byl spolu s ním odsouzen za machinace se zakázkami a byl to právě on, kdo Rathovi předával sedmi milionový úplatek v krabici od vína.

"Není vyloučeno, že budou výkon trestu vykonávat ve stejné věznici," potvrdila Kučerová.

Každopádně vězení by mělo mít výchovný účinek. "Cítím se být hrdý, že jsem odsouzen za poškozování zájmů Evropské unie, takzvané nové říše," řekl Rath po svém odsouzení.

"Jde o to, aby pochopil, že se dopustil viny, že za to byl společensky odsouzen a tu vinu přijmul, což je vlastně účel trestu," dodal Fischer.