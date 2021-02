Rážová: Nejčastěji se lidé nakazí v rodinách. Ministr to ale zpochybnil

Nejčastějším místem, kde se teď lidé nakazí novým koronavirem, jsou rodina, práce, zdravotnické pracoviště a zařízení sociálních služeb. Řekla to hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová s odkazem na výsledky trasování kontaktů.

"Považuji za fantastickou záležitost, že i při nynějším komunitním šíření nákazy dokáží kolegové na krajských hygienických stanicích, velmi posíleni profesionálními call centry dotáhnout trasování. A v poměrně velmi dobrém čase – do 24 hodin – dostat lidi do izolace a do karantény," prohlásila ve středu náměstkyně ministra zdravotnictví při středečním jednání zdravotního výboru sněmovny.

Ovšem ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vzápětí uvedl tvrzení o nejčastější nákaze v rodinách na pravou míru. "Trasování má svoje limity v tom, že podává jen takové informace, které nám lidé sdělí," řekl. Subjektivní tvrzení dotazovaných mohou výsledky zkreslovat.

"Ve chvíli, kdy máme komunitní šíření a můžeme se nakazit prakticky kdekoliv, si jistě každý vzpomene, že byl doma. A potom vychází jako nejčastější místo nákazy rodina," konstatoval ministr zdravotnictví.

To je i jeden z důvodů, proč řada zemí podle něj trasování ukončila. S odkazem na subjektivní výpovědi trasovaných ministr zdravotnictví zdůraznil, že údaje z trasování není dobré přeceňovat. Ale ani je brát na lehkou váhu.

Hlavní hygienička sdělila členům zdravotního výboru aktuální výsledky trasování. Jen za leden bylo zjištěno 106 hlášení ze zařízení sociálních služeb. A zdravotníci tam díky tomu zjistili zhruba 4000 nemocných. Zdravotnických zařízení se týkalo 19 ohlášených událostí a přineslo to 1209 nakažených lidí. V případě podniků (včetně věznic) je v lednových záznamech 14 firem a 609 nakažených virem SARS-CoV-2.

