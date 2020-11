Petře a Renému to na líbánkách na raftech skřípá! "Vyděsila jsem se," říká nevěsta

Příští středu můžete sledovat další díl televizního pořadu Svatba na první pohled. Pár Petra a René vyrazili na svatební cestu na rafty a z ukázek je zřejmé, že to mezi nimi pne. Ve studiu televize Nova se spolu zpětně dívali na záznam z natáčení a vysvětlovali své chování.

Sociální experiment Svatba na první pohled spojil dohromady Petru a Reného. Na jejich svatebním dni to ale z Petřiny strany skřípalo. "Když se na to dívám zpětně, tak jsem byla rozhozená z toho chaosu. Vyděsila jsem se a zareagovala jsem pod tlakem," vysvětlila Petra, proč se hned po obřadu stáhla a potřebovala chvíli pro sebe.

"Diváci do toho vůbec nevidí a mají potřebu jenom kritizovat," posteskla si Petra, protože její chování sklidilo několik negativních reakcí. Podle ní jí ale celý sociální experiment pomohl s prioritami. "Na základě této zkušenosti jsem si uvědomila svoje hodnoty a upravila jsem si žebříček hodnot,“ reagovala na své chování v pořadu.

Také věčně optimistický René popsal svoje pocity před svatebním dnem. "Na svůj den jsem se těšil a byl jsem hrozně zvědavý,“ řekl s úsměvem. René dodal, že vesměs převládají pozitivní ohlasy na to, jak jim to spolu s Petrou sluší. Celé video z rozhovoru můžete zhlédnout na Nova Plus.

Jak dopadne svatební cesta Petry a Reného? A co ostatní páry? Na pátý díl pořadu Svatba na první pohled se můžete podívat příští středu 25. listopadu ve 20:20 na TV Nova. Už teď ho ale můžete sledovat na portálu Voyo.