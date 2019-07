"Ústava není trhací kalendář," komentují politici schůzku v Lánech!

Klíčová schůzka v Lánech, která měla rozhodnout o budoucnosti koaliční vlády ANO a ČSSD, nedopadla podle představ šéfů těchto stran. Andrej Babiš a Jan Hamáček se s prezidentem Milošem Zemanem nedomluvili. A řada politiků to hodně ostře okomentovala.

Nejočekávanější bylo vyjádření Jana Hamáčka. "Prezident se ohledně ministra kultury definitivně nevyjádřil. Setrvání Antonína Staňka na postu ministra kultury nepřipouštím. Nominant bude ten, se kterým sociální demokracie souhlasí a ne naopak,“ sdělil prostřednictvím facebooku místopředseda vlády a šéf ČSSD.

Předseda ODS Petr Fiala se vyjádřil, že to není normální situace a jen to prohlubuje nestabilitu. "Miloš Zeman se ocitl mimo ústavní rámec, premiér mu nedokáže nebo nechce čelit, ČSSD znovu odkládá řešení. Neposunuli jsme se nikam, doplácí na to Česká republika.”

Naopak Mirek Topolánek celou schůzku zhodnotil po svém. "Když Zajíček s Kláskem nesli na zámek poníženou supliku, Jirásek s Novákem z toho vyvařili krásnou operu. A to je výzva!“ řekl.



Předseda TOP09 Jiří Pospíšil celou věc označil za tragikomedii. "Ani premiér Babiš nepřesvědčil prezidenta Zemana, aby přestal ohýbat Ústavu. Tragikomedie s (ne)odvoláváním ministra Staňka bude proto bohužel pokračovat.“

Poměrně kriticky se vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Andrej Babiš sliboval rychlé vyřešení situace, ale nic se nestalo. Je to důkaz jeho neschopnosti. Výsledek jednání je také důkaz naprosté podřízenosti Jana Hamáčka. Kolikrát ČSSD ještě ustoupí? A kdy prezident pochopí, že Ústava není trhací kalendář?“

Lídr Starostů a nezávislých Vít Rakušan se ostře pustil do prezidenta republiky. "Prezident Zeman pohrdá Ústavou, když nekoná ve věci odvolání ministra Staňka. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský dnes řekl, že takový postup není v souladu s ústavním pořádkem. Vidí pánové Babiš a Hamáček, že v této zemi opravdu nehrají první housle?“

Předseda Pirátů Ivan Bartoš podal poměrně rozsáhlé vyjádření. "Ke schůzce pana prezidenta s předsedy koaličních stran. Pan prezident Zeman má v každém případě povinnost odvolání ministra Staňka podané premiérem i jmenování nového ministra přijmout. Ostatně to, že jeho otálení není v souladu s Ústavou České republiky, potvrdil i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský."