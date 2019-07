Řecko zasáhlo zemětřesení: Poničené domy, panika v ulicích!

Zemětřesení udeřilo v pátek kolem druhé hodiny odpoledne v řecké oblasti Attika. Otřesy způsobily obrovskou paniku. Lidé vybíhali do ulic a netušili, co se děje. Krátce po zemětřesení došlo také k přerušení telekomunikace, takže se lidé ani nemohli spojit se svými blízkými.

Podle řeckých médií mělo zemětřesení sílu 5,1 magnitudo. Cítit ho měli i obyvatelé Atén, které jsou od oblasti vzdálené 23 kilometrů. Poté došlo k dalším sedmi otřesům. Zraněná by měla být jedna žena, na kterou spadla v budově omítka.

Ulice Řecka zaplnili vyděšení lidé

Do zasažené oblasti vyrazili hasiči a policisté. Všichni se budou snažit pomáhat lidem a zjišťovat další informace. V pohotovosti jsou také místní nemocnice, které se připravují na případné ošetření zraněných, uvedl portál in.gr.

Podle ředitele Geofyzikálního ústavu Akise Tselentise mělo zemětřesení hloubku 13 kilometrů. "Myslím, že silnější zemětřesení už nenastane, ale jeho ohnisková hloubka je taková, že pravděpodobně dojde k několika následným otřesům," vysvětlil Tselentis pro deník Real.

V některých budovách se objevily praskliny nebo vypadlo sklo z oken. Jiné škody zatím nejsou hlášeny. Na silnicích dochází k také úplnému chaosu a celé Atény jsou ucpané.

Zasažená oblast

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.2 in Greece 40 min ago pic.twitter.com/0YWu0XrpKQ