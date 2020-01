Karibik zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami!

Zemětresení nedaleko Jamajky bylo v hloubce zhruba 10 kilometrů a dosáhlo síly 7,7 stupně Richterovy škály. Úřady vydaly varování před tsunami, která může postihnout pobřeží Jamajky, Kuby, Kajmanských ostrovů, Mexika a dalších států střední Ameriky. Informovala o tom televize CNN.

Nebezpečí je nízké, vlny by měly dosáhnout maximálně jednoho metru nad úrovní hladiny za přílivu. Zatím nejsou žádné zprávy o způsobených škodách či obětech. Otřesy byly cítit především na západě Jamajky, podle odborníků je ale pocítili i obyvatelé okolních ostrovů.

Silné zemětřesení zasáhlo v úterý i Řecko. Jeho síla byla 5,2 stupňů Richterovy škály. Epicentrum bylo ve Středozemním moři poblíž turisticky významných ostrovů Kos a Rhodos. Otřesy postihly i Turecko. Podle agentury AP ani v tomto případě nejsou žádné informace o rozsahu škod a obětech.

This a video of the after earthquake today pic.twitter.com/RYzWaD5LTJ