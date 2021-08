Řecko zpřísňuje! Na oblíbených ostrovech platí noční zákaz vycházení

Řecko od pátku zpřísňuje pravidla na oblíbeném ostrově Zakynthos a ve městě Chania na Krétě. Nejméně na jeden týden na těchto místech platí zákaz nočního vycházení. O dalším prodloužení se rozhodne podle vývoje situace. Od 1:00 do 6:00 se mohou venku pohybovat jen lidé, kteří míří do práce nebo do nemocnice.

Zakázána jsou veřejná i soukromá shromáždění více než 20 lidí či hudba v restauracích, barech a kavárnách. Za porušení pravidel hrozí vysoké pokuty.

Důvodem nových opatřeních jsou vysoké nárůsty nakažených covidem-19. Počet potvrzených případů vzrostl na Zakynthosu o 69 % oproti minulému týdnu. Ve městě Chania je nárůst o 54 %.

Podle řeckého turistického webu news.gtp.gr jsou tyto dvě destinace nyní v červené neboli čtvrté úrovni na řecké mapě rizik. Do oranžové neboli třetí úrovně si nově pohoršily ostrovy Rhodos a Ios. Znamená to, že budou pod zvýšeným dohledem, a i na nich hrozí zpřísnění pravidel. Většina Řecka je nyní podle mapy momentálně žlutá nebo oranžová.

Zpřísňují i další země

V Itálii od pátku platí zpřísněná pravidla ohledně prokazování bezinfekčnosti. Každý člověk nad 12 let nově při vstupu do restaurací, muzeí, kin či posiloven musí prokázat, že je bezinfekční.

V Barceloně a ve většině Katalánska zase stále platí zákaz nočního vycházení. Soud ho ve čtvrtek prodloužil na další dva týdny.

Přísná uzávěra platí také ve filipínském hlavním městě Manila. Nejméně do 20. srpna lze oblast, kde žije přes 13 milionů lidí, opustit jen se zvláštním povolením. Vycházet se smí jen pro nákup nezbytných potřeb a na cestu k lékaři.

Řecko kromě koronaviru trápí také oheň. Podívejte se na záběry z okolí Athén: