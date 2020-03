Recyklace znamená nový život. Minimálně pro nápojové obaly ano

Nezapomínejme, že v přírodě se vůbec nic neztratí. To, co tam vyhodíme, tam často také zůstane. Některé odpadky se mohou za pár let ztratit, to se ale netýká mnoha obalových materiálů, třeba PET lahví a plechovek. Ty mohou naši přírodu zcela zaplavit, některé tam zůstanou totiž i stovky let.

V moderní době na přírodní zázraky rádi zapomínáme. A přitom není těžké vrátit plastové lahve nebo hliníkové plechovky zpět do oběhu. Dnes obaly po použití často jen tak vyhazujeme a oni pak nemají šanci na další život.

"Do výroby plechovek nebo petek vkládáme veliké množství cenné energie a přírodních zdrojů, ale přesto je po použití zahazujeme," říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Použité nápojové obaly ale odpadem nejsou. Mohou být velmi cennou surovinou. Z nich by se dále mohly vyrábět další obalové materiály nebo oblečení a další.

Výrobci nápojů by je také mohli používat pro výrobu nových PET lahví a plechovek. Bohužel pro to v současnosti nemají dostatek kvalitního materiálu. To bychom se zálohovým systémem mohli změnit. Ne vše, co vhodíme do žlutých konterjnerů, je totiž také reálně zrecyklováno!

Inspirovat se můžeme třeba v severní Evropě. Protože právě Švédsko představuje jeden z nejstarších zálohových systémů na starém kontinentu. Zálohy na nápojové plechovky zavedlo už v roce 1984, o deset let později následovaly PET lahve. Ke spotřebitelům se tak dostane zpět až 90 % z nich.

Zálohový systém v Česku ale zatím nefunguje. Spousta využitelného materiálu tak stále končí tam, kde nemá, například v přírodě, ve městech a na skládkách.