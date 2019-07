Kelímky, krabice, plechovky: Některé věci do tříděného odpadu nepatří

Nápojový kelímek působí velice ekologicky, protože má papírový zevnějšek. Jenže realita je opačná - vnitřek kelímku pokrývá vrstva polyetylenu. "Tento plastový potah zajišťující voděodolnost nelze oddělit ve standardním recyklačním procesu. Navíc se většina kelímků nevyrábí primárně z recyklovatelného papíru, ale z papíroviny určené na jedno použití. Spotřebitelům tak doporučujeme používat vlastní šálek, který lze využívat opakovaně," řekl mluvčí Pražských služeb Radim Mana.



Krabice od pizzy a grilovací marinády

Typická krabice od pizzy je vyrobena z papíru, lidé ji tak mylně často dávají do kontejneru na papír. Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad.

"Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací. Ačkoli polystyren správně patří do žlutého kontejneru," vysvětlil Mana.

Stejné pravidlo platí i pro plastové obaly od olejových marinád a v oleji naložených masných produktů určených ke grilování. "Řada spotřebitelů ve snaze o co nejekologičtější chování chybuje, když se snaží třídit nadmíru znečištěné potravinářské obaly," pokračuje Mana. Podle něj to však neznamená, že by lidé měli použité obaly vymývat, nebo se vzdát třídění úplně.

Nápojové plechovky

Lidé mohou plechovky například v Praze recyklovat do více než 1000 šedých kontejnerů. Ty jsou určeny nejen pro sběr plechovek, ale lze do nich vyhodit víčka, prázdné konzervy nebo třeba plechové tuby. "Do šedých kontejnerů naopak nepatří kovové obaly a kanystry od olejů a pohonných hmot nebo prázdné tlakové lahve od turistických vařičů či zahradních grilů," říká mluvčí Pražských služeb.





Turistické vařiče

Naprostou většinu plynových kartuší (obalů) nelze po vyprázdnění opětovně naplnit. Na tento druh odpadu se nevztahuje ani povinnost zpětného odběru. Nejčastěji doporučovaným způsobem je vyhození prázdné plynové kartuše do popelnice na směsný odpad.

"To je samozřejmě špatné doporučení. S prázdnými tlakovými láhvemi od turistických vařičů je potřeba nakládat jako s nebezpečným odpadem. Ten patří na sběrný dvůr nikoli do popelnice, nebo do kontejneru na tříděný odpad," varuje Mana.



Cyklistické pláště a duše

Cyklistické pláště a duše nepatří do nádoby na směsný odpad. Staré cyklistické pneumatiky lze také odevzdat ve sběrném dvoře.





Obaly od kosmetiky

Kosmetika, mýdla ani opalovací krémy nejsou považovány za nebezpečný odpad, proto mohou prázdné obaly od těchto přípravků skončit v nádobách na tříděný odpad. "Zbytky kosmetiky jako takové doporučujeme slít do jednoho sáčku či obalu a vyhodit do nádoby na směsný odpad. Pokud byste likvidovali větší množství, měli byste jej odevzdat na sběrném dvoře," dodává závěrem Radim Mana.