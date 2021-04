Ředitel se vzepřel nařízení. Odmítá testovat žáky a nepožaduje roušky

"My jsme opravdu jediná škola, která se k tomu takhle oficiálně postavila. Nejsme testovací centrum. Proč bychom my měli zodpovídat za děti? Za děti mají zodpovídat rodiče," vyjádřil se k aktuálnímu opatření ve školách ředitel semilské základní a střední školy Ivan Semecký.

"Stojím si za tím, aby ta škola byla otevřená všem dětem. To není v pořádku, aby se ze škol dělala testovací centra a aby ředitel přebíral veškeré povinnosti za rodiče a rozhodoval o jejich dětech," tvrdí.

Děti tak školu navštěvují, aniž by byly testovány a nikdo je nenutí nosit roušky. Ředitel školy se odvolává na školský zákon, který mu nařizuje děti vzdělávat. A to je podle něj nadřazené vládním protiepidemickým opatřením. "Já jsem to rozhodl a nastavil," řekl.

Hygienici ve škole provedli už dvě kontroly. Jednu v pondělí, druhou ve čtvrtek. Městu hrozí vysoké pokuty. "Výše pokuty je až do tří milionů korun. V případě, že by se vyskytl pozitivní případ, bychom museli tu školu označit za ohnisko nákazy. V případě, že by to bylo ohnisko, tak by tam přišlo jiné okamžité opatření a natvrdo," informoval mluvčí hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta.

"Pan Semecký v tom cítí mnoho rozporů. Jeho rozhodnutí chápu, ale jako starostka nemůžu souhlasit, aby kterákoliv z našich organizací porušovala nařízení. Je velmi pravděpodobné, že bude pan ředitel odvolán," vyjádřila se starostka Semil Lena Mlejnková.

Za ředitele se postavilo mnoho rodičů dětí a magistrátu doručili petici. Otevřený dopis na podporu ředitele školy podepsalo během pouhých dvou hodin 150 rodičů dětí.

"Já si myslím, že se všichni chceme vrátit do normálu a měli bychom respektovat rozhodnutí odborníků. Mělo by to platit pro všechny," okomentoval počínání ředitele premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nejprve by mělo být prokázáno, jestli tato legislativa není protiústavní a teprve potom by se mělo jednat o mém odvolání. Za to, že jsem se postavil za děti a jejich práva, bych neměl být odvolán," reaguje Ivan Semecký.

To se ale pravděpodobně nestane. V pondělí sedmičlenná rada města Semily ředitele nejspíš odvolá. Provázet to prý budou demonstrace a to nejen v Semilech.

