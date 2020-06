Ředitel Smartwings promluví o vládní pomoci i situaci v letecké dopravě

Jednání o případné pomoci letecké společnosti Smartwings se zatím nikam neposunulo. Vláda se má rozhodnout do konce června. Měl by teď aerolinky stát podpořit? Jakou formou? Moderátorka Bára Divišová dnes bude diskutovat s generálním ředitelem společnosti Smartwings Romanem Vikem. Nenechte si ujít pořad Napřímo, živě v 17.45 na TN.cz!

Pandemie paralyzovala leteckou dopravu po celém světě. Tuzemský dopravce Smartwings volá "neberte nám křídla!" a žádá, aby ho stát podržel. Kapitálový vstup do aerolinek ale prý nepřipadá v úvahu. Jednání o případné pomoci státu aerolinkám se tak zatím nikam nepohnulo a čínský akcionář, který ve firmě drží téměř poloviční podíl, dělá mrtvého brouka.

"Je to otázka záručního mechanismu, je to otázka úvěru a případného kapitálového vstupu, který má celou řadu variant – zvýšení kapitálu vstupem do společnosti, přes varianty odkupu za symbolickou cenu. Je potřeba si říct, že společnost nemá tu hodnotu," prohlásil již dříve ohledně možného vstupu státu do vedení letecké společnosti Smartwings ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Nebylo česko-čínské partnerství strategická chyba? Jak se z něj teď vymanit? Neměl by i teď pomoci prezident svými kontakty v Číně? Opravdu hrozí zdražení dovolených, pokud stát leteckou společnost nechá svému osudu? O situaci ve společnosti i leteckém odvětví dnes bude s moderátorkou Bárou Divišovou diskutovat generální ředitel společnosti Smartwings, Roman Vik. Nenechte si ujít pořad Napřímo v 17:45 na TN.cz!