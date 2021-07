Ředitelé škol chtějí očkovat žáky. Zabráníme tím distanční výuce, tvrdí

Základní a střední školy se chystají na začátek školního roku. Řada z nich letos do příprav zahrnula i očkovací strategii. Někteří ředitelé se snaží přesvědčit rodiče k očkování dětí. Vedení škol prý chce zabránit tomu, aby se opět zaváděla dálková výuka. Podle opozice ale školy nemají rodičům do očkování dětí mluvit.

Rodině Machálkových ráno přišel email z gymnázia ve Slaném, kam už v září do prvního ročníku nastupují jejich dva synové. Vedení školy je pozvalo k dobrovolnému hromadnému očkování.

"Přišlo mi to jako dobrý nápad. Nebudou se muset nikde registrovat, čekat dlouho, případně stát fronty a zároveň to pan ředitel podal tak, že nikoho nenutí," svěřila se televizi Nova paní Machálková. "Já si myslím, že celkově to očkování je cesta k tomu, abychom zabránili pandemii," vyjádřil se její syn David.

První dávku by studenti měli dostat v očkovacím centru. Tu druhou jim zřejmě aplikují zdravotníci rovnou v prostorách školy. "My bychom rádi, aby se nám podařilo proočkovat co nejvíc studentů našeho gymnázia, protože by nám to velmi usnadnilo výuku," prozradil ředitel školy Milan Dundr.

Vakcinační osvětu plánují i další školy po celé republice. "Rádi bychom oslovili rodiče a upozornili je na tu možnost zjednodušit fungování školy od září tím, že budou děti očkované," řekl ředitel jedné z pražských základních škol Jan Horkel.

Lékaři a medici na středních školách pořádají pro studenty přednášky už několik měsíců. "Snažíme se komunikovat, jak funguje očkování, jak funguje imunitní systém, proč je důležité očkovat a zároveň vyvracíme mýty," popisuje projekt předseda spolku Medici PRO očkování Tomáš Jelínek.

Někteří odborníci ale upozorňují, že očkování není vhodné pro každé dítě. "Rozhodně bych to nedoporučovala těm dětem, které už tu infekci prodělaly, mají protilátky a jsou imunní," uvedla viroložka Hana Zelená.

Podle ministra Roberta Plagy je každá osvěta o očkování děží vítána:

Podle opozice by snaha škol mohla působit jako nátlak. "Měla by to být skutečně osvěta a nikoli nějaká kampaň, která by nutila děti a studenty k očkování. To prostě musí být jejich svobodné rozhodnutí," prohlásil místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

"Otázka očkování dětí je věcí jejich rodičů a lékařů a školy by se měly věnovat hlavně dohnání učiva," myslí si předseda SPD Tomio Okamura.

"Já si myslím, že je to skvělá iniciativa a ředitelům škol za ni moc děkuji," nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj nás právě proočkování studentů může dostat blíž ke kolektivní imunitě.

Očkování dětí stále vyvolává rozporuplné reakce nejen mezi věřejnosti: