Registr na očkování se otevřel pro lidi nad 55 let. Podívejte se, jak na to

Od středy se k očkování mohou hlásit lidé starší 55 let. Zatím se zaregistrovalo zhruba 76 tisíc lidí. Přednostně však dostávají termíny starší věkové kategorie. Zájemci o očkování si také mohou nově ještě před registrací zjistit, jaká je kapacita daného očkovacího místa. Pracuje se prý i na tom, že místa na hranici kapacity nebudou pro zájemce o očkování v registru přístupná.

V některých centrech se očkuje po desítkách, jinde po stovkách. Kde a jak si mohou nově zájemci zjistit, ještě než se k očkování zaregistrují.



"My jsme znovu spustili upravený report na stránkách ockoreport.uzis.cz, kde si můžou zájemci o očkování najít své očkovací místo a dozví se tam informaci, kolik aktuálně čeká lidí takzvaně před závorou a jaká je zhruba výkonnost očkovacího místa," řekl manažer komunikace Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka.



Jedná se tak o jakýsi návod, jak předejít dlouhému čekání na termín očkování. Zájemce zároveň vidí, zda se jedná o bezbariérové místo, přesnou adresu, kontaktní údaje a v jaký čas a jaké dny je možné na očkování dorazit a zároveň jaká je denní očkovací kapacita.



"Poté, co si zájemce na stránkách vybere místo, které mu vyhovuje jednak svojí adresou, ale zároveň taky volnou kapacitou, tak přikročí k registraci na stánkách registrace.mzcr.cz," dodal Trnka.



"Jsme rádi, že je možno se očkovat v místech, kde jsou nejkratší fronty, a to také doporučujeme, protože takových míst je víc. Nové očkovací centrum, které má ještě volno a bude otevírat v pondělí očkování, tak tam je šance, že v příštím týdnu se třeba dostanete rychle na řadu," prohlásil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).



Kratší dobu by tak na očkování mohla čekat i věková skupina 55 až 59 let, pro kterou se registr spustil ve středu. Za prvních 15 hodin se do rezervačního systému přihlásilo více než 76 tisíc lidí ve věkové skupině 55 a více a zhruba 18 tisíc z nich už má přidělený termín očkování.



Centrální rezervační systém se prý dočká i dalších změn k lepšímu. "Jednu z mnoha úprav, kterou plánujeme v rámci registračního systému, je ta, že budeme moct zobrazit místa, která jsou v tuto chvíli na hranici kapacity, a tím pádem je nebude možno vybrat a bude potřeba si vybrat jiné očkovací místo," objasnil Trnka.



Od pondělí se začne očkovat i v Národním očkovacím centru O2 Universum, už teď tam má termín očkování téměř 4500 lidí. Ty by tam měli příští týden zvládnout naočkovat.