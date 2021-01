Registrace k očkování pro veřejnost se zřejmě odloží! Mladí lidé si počkají

"Považuji za zbytečné 1. února otevírat rezervační systém pro všechny občany České republiky,“ nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO).



K očkování se tak po začátku února nejspíš budou moci v rezervačním systému přihlásit jen lidé nad 65 let. I tak se ale dá očekávat, že zájem bude znovu velký. "Toto je jakýsi křest ohněm, ze kterého budou nějaké další výstupy. Tak, jako se jakýkoliv nový software zavede, tak se dále vyvíjí,“ tvrdí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



"Pochybuji o tom, že za 14 dní dokážou všechno nachystat a připravit tak, aby to bylo v pořádku. Pokud by to nechali v tomto stavu, tak to definitivně zase bude padat,“ myslí si IT expert Miloslav Lujka.



Podle odborníků by měl stát posílit danou infrastrukturu, což je prý finančně proveditelné. Stát navíc nemusí potřebné servery kupovat, stačí, aby si je pronajmul. Nefungující systém se rozhodli obejít třeba na Praze 2.



"Obeslali jsme všechny naše občany starší 80 let. Dají nám údaje, my je každý večer posíláme do fakultní nemocnice na Karlově náměstí a ona je registruje do systému,“ popsala zastupitelka Alexandra Udzenija (ODS).



Už v sobotu se tam chystají očkovat prvních 140 seniorů. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude nutné registraci k očkování rozdělit do několika částí. "Bude však respektována prioritní strategie,“ podotkl.



To, že společnost Pfizer v následujících týdnech omezí dodávky vakcíny do Evropy jej však rozhořčilo. Reakci ministra Blatného naleznete v tomto článku na TN.cz.



Celý rozhovor s ministrem zdravotnictví si můžete poslechnout zde: