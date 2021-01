Registrační portál nevydržel nápor zájemců o dotaci. Obratem zkolaboval

Program COVID – Gastro běží od pondělních devíti hodin ráno až do čtyř odpoledne 1. března. Podpora bude zájemcům poskytnuta za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, a to ve výši 400 korun denně za každého zaměstnance. Výzva se týká všech podnikatelů a poskytovatelů služeb, kteří kvůli vládním nařízením museli zavřít provozovny. Podrobné informace najdete ZDE.

Lidé, kteří se k programu chtěli přihlásit, ale z chodu přihlašovacího portálu příliš nadšení nejsou. Dle jejich vyjádření na sociálních sítích je web extrémně pomalý a často prý "spadne" ještě dřív, než stihnou registraci dokončit.

"Na ten COVID – Gastro je dobré vzít si dovolenou," postěžovala si na twitteru uživatelka Eva Mar. "Super. Takže po dvou hodinách se mi na stránkách MPO podařilo do žádosti COVID – Gastro zadat oba jednatele a oba společníky. Tímhle tempem rychlosti jejich systému budu vyplňovat do pátku. Proč si tyto údaje nevyplní systém automaticky?" připojil se přispěvatel Robert Lukas v pondělí krátce před půl druhou odpoledne.

"Jako já chápu, že dneska je první den podávání žádostí o COVID – Gastro, ale kéž by to běželo alespoň jako prodej vstupenek na Rammsteiny…" vyjádřil se v pondělí v podvečer diskutující Tomáš Zmuda.

Anketa Co říkáte na registrační portál COVID - Gastro? Je to peklo, web vůbec nefunguje 62 5 hlasů Člověk si chvíli počká, ale dočká se 0 0 hlasů Bez problémů 0 0 hlasů Nevím, žádnou zkušenost s ním nemám 38 3 hlasy Hlasovalo 8 lidí.

"Zadávání v programu COVID – Gastro – po 135 minutách jsem stále u zadávání čísla provozovny. Tak dlouho trvalo, než jsem zadal bankovní účet, jméno jednatele… Vám na lidech záleží, jen co je pravda. Doufám, že jako ministr propagace se opět budete chlubit bezva prací!" zkritizoval na twitteru přímo ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) uživatel Pepa.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová namítá, že problémy jsou pouze dočasné. Připouští, že načítání webu může být pomalejší, než je běžné, maximálně ale v řádu desítek vteřin.

"Může trvat někdy delší dobu načtení té titulní obrazovky pro vstup, protože je o to obrovský zájem. Během prvních dvou hodin, co se spustilo podávání žádostí, systém zaznamenal na tisíc rozpracovaných žádostí. Já jsem si to sama zkoušela, trvá to nějaký dvacet, třicet vteřin," vyjádřila se pro TN.cz.

S tím ale nesouhlasí uživatel twitteru Georgie: "Žádost na COVID – Gastro je opravdu žůžo labůžo. Po třech hodinách šnečího tempa celá žádost spadla a nejde načíst vůbec. Proč se nemůžeme učit v Anglii, několikanásobně větší země a online gov funguje na jedničku."

Spokojený není ani přispěvatel Martin Pánek. "Výzva COVID – Gastro je tak zasekaná v současné chvíli, že nechci ani vidět, jak probíhalo přihlašování na očkování," napsal na svůj twitter. Obratem připojil screen obrazovky, ze kterého je patrné, že technické problémy portál trápí i několik hodin od startu registrace.

Mluvčí MPO namítá, že se lidé nemusí bát, že by o podporu přišli. Na tom, zda se přihlásí první den nebo později, dle jejích slov vůbec nezáleží. "Klíčové je to, že fakticky není nezbytné podat tu žádost během prvního dne. On ten termín pro podávání žádostí je do 1. března. Není to klasická dotace ve smyslu "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Nezávisle na tom, kdy to ti lidé podají, tak na to ten nárok při splnění všech podmínek budou mít kdykoli," řekla Filipová.





Zatím nefunguje ani registrační systém k očkování pro zdravotníky: