Rejžek rouhačským přáním přivolal smrt. Za týden zemřelo 8 jeho přátel

„Ach, co si asi jiného přát do nového roku než Bureše v jedné cele s motýlema a jeden velkolepý státní pohřeb, který předčí i ten Gottův,“ tato rouhačská slova napsal Rejžek na svém facebooku jen pár hodin po odbití silvestrovské půlnoci. „Už aby to bylo a Bohdalka pronesla srdceryvný projev,“ přisadil si v komentáři pod svým veřejným příspěvkem.

A Smrtka začala opravdu máchat kosou. K publicistově nevoli však v mezi jeho blízkými, přáteli a kolegy. „V neděli zemřel Čestmír Hofhanzl ve věku 78 let, bývalý poslanec ODA, nekompromisní antikomunista, skvělý chlapík, jen mi nemusel v noci často volávat, že je všechno v pr…,“ smutnil Rejžek minulé úterý. A v pátek musel bohužel pokračovat. „Má včerejší prosba ze sloupku, aby už v novém roce neumírali dobří lidé, se bohužel nesetkala s účinkem, když zemřel nenahraditelný Petar Introvič (68). R.I.P.,“ připomněl úmrtí známého hudebníka z kapely Bluesberry.

Další den už Rejžek zděšeně připustil, že Smrtku zřejmě přivolal. „Já to asi přivolal, když jsem vyzval smrtku, ať už nechá na pokoji dobrý lidi. Naštvala se a denně ta mrcha jede. Hofhanzl, Introvič, naposledy Ivan Passer...,“ napsal v sobotu ráno a to netušil, že o necelých 24 hodin později, bude připomínat úmrtí další své známé. „Uf, ta svině smrtka fakt jede! Další oběť, skvělá rozhlasová redaktorka Miluše Tikalová (mj. Meteor), která odvážně kryla zakázané autory. R.I.P.,“ napsal Rejžek.

Klid nedostal kritik ani v pondělí. To nad ránem s lítostí připomněl, že zemřel jeho oblíbený pěvec Juraj Slovák a také britský filozof, který v období komunistické vlády v Československu pomáhal disidentům. „A nedá si ta svině s kosou pokoj. Včera nám vzala horňáckého barda Juru Slováka a Rogera Scrutona,“ napsal.

Naposledy si Rejžek postěžoval na neúprosný osud dnes ráno. „Co jsem Vám říkal? Další úmrtí, Naděžda Kniplová a kafkolog Josef Čermák, denně, denně!“

