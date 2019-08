Řeka v Liberci se obarvila nazeleno! Už se ví, co to způsobilo

Na hráškově zelenou se obarvila řeka Nisa v Liberci. Lidé si nevídaný úkaz natáčeli a na sociálních sítích žádali vysvětlení. Do pátrání se zapojil i liberecký magistrát. Ukázalo se, že staré potrubí prasklo a do řeky se dostaly splašky.

Barva řeky nadzvedla asi každého, kdo ji na sociální síti zahlédl. A žena, která tam video umístila, úkaz připodobnila k předrevolučnímu období, kdy řeka běžně měnila barvu každý den, a to podle toho, jakou tehdejší textilka zrovna používala barvu.

"Všimla jsem si v první řadě obrovského zápachu a potom té zelené vody. Mně přišlo, že to je z kanalizace, byly tam toaletní papíry. Je to nezvyklé," popsala autorka videa Lucie Hrušová.

Náměstek primátora nechal případ okamžitě prověřit a vysvětlení přišlo záhy. Vodohospodáři prozkoumali podzemí kanálové stoky a zjistili, že 50 let staré potrubí prasklo a do dešťové vody začaly odcházet splašky. Proč ale měly jedovatě zelenou barvu, zůstává záhadou.

"Zjišťovali jsme, jestli to není toxického charakteru, ale podle základních rozborů to není nebezpečné. My jako město to ale samozřejmě takto nechceme mít," prohlásil náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

"Důvodem je stáří potrubí. Teď kolega dodělává nějaké minimální netěsnosti," sdělil technik Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK) Jan Liška.

"Došlo k havárii na odlehčovací komoře kanalizačního řadu. V tuto chvíli je porucha odstraněna a vše opraveno," doplnila vzápětí mluvčí SČVK Iveta Kardiánová.