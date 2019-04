Rekonstrukce katedrály se komplikuje! Trvat může až 10 let

Obrovský požár poničil pařížskou katedrálu Notre-Dame v pondělí 15. dubna. Od té doby se stále řeší budoucnost oblíbené stavby, která je také ikonou Paříže. Jelikož ji může ohrozit déšť, musela být na katedrálu umístěna plachta, která ji před ním ochrání. Zároveň ale probíhají stále zajišťovací práce, informovala bfmtv.com.

Na nich se podle Frédérica Létoffého, prezidenta Historické památkové restaurátorské společnosti (GHM), podílí každý den desítky lidí. "Osmdesát lidí je mobilizováno jak ve dne, tak v noci," řekl Létoffé. Uvedl také, že zajišťování katedrály bude trvat asi čtyři měsíce. Až poté může být zahájena samotná rekonstrukce katedrály.

Od pondělí by mělo začít odstraňování sutin, které potrvá déle, jelikož policisté stále zjišťují příčinu požáru. Podle prezidenta GMH všechny tyto práce mohou dokončení rekonstrukce Notre-Dame oddálit. I když francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že bude dokončena do pěti let, Létoffé už tak optimistický není. Myslí si, že by konec přestavby mohl být až za deset let.

Jak by mohla katedrála v budoucnosti vypadat, se stále řeší. Francouzští architekti ze Studia Nab dokonce vymysleli, že by místo zpustošené střechy stál skleník. Uvnitř by se nacházela zahrada, která by vzdávala hold přírodě. Nezapomněli ani na včelín, ve kterém by žily i včely, které přežily oheň, uvedl Dailymail.

