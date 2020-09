Rekordní léto na Sněžce! Za jeden den na ni vylezlo i deset tisíc lidí

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) k monitoringu návštěvnosti Krkonoš používá už řadu let takzvané automatické sčítače. Speciální senzory zaznamenají skokovou teplotu, která průchod turisty zaznamená.

V červnu se lidé do hor ještě moc nehrnuli. V červenci a v srpnu se to ale změnilo. „Červenec naopak znamenal výrazné zvýšení návštěvnosti, jak odborníci predikovali. Zejména nejznámější a nejnavštěvovanější turistické cíle Krkonoš, Sněžka a pramen Labe, zaznamenávaly svoje návštěvnické rekordy,“ řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný.



Na grafy návštěvnosti jednotlivých lokalit v západních Krkonoších se podívejte v galerii:

Turisti na Sněžce

Sčítače v létě zaznamenaly, že na nejvyšší horu Česka vystoupalo v červnu i více než pět tisíc lidí denně. A to jen po Řetězové cestě, takzvaném cikcaku. Po všech přístupových cestách na Sněžku to bylo téměř dvakrát více lidí. “Maxima bylo dosaženo 12. září 2020, kdy sčítače zaregistrovaly 9 400 osob. Zdůrazněme, že to jsou počty turistů vystupujících na Sněžku pěšky. K tomu je třeba připočíst lanovku na Sněžku, jejíž kapacita může být až 2 500 osob denně. Absolutní návštěvnost vrcholu Sněžky tedy může reálně být více než deset tisíc osob,“ uvedl Drahný.

K extrémní návštěvnosti Sněžky přispělo i pěkné počasí, které turistice přálo. Ochranáři s návalem návštěvníků počítali. Proto už před sezónou přijali opatření, která měla za úkol ochránit přírodu před zničením. “Instalovali jsme například ochranné sítě na samotném vrcholu, na úbočí i v sedle u bývalé Obří boudy. Toto opatření fungovalo stoprocentně. V místech, kde byly sítě instalovány, vymizely přestupky související se vstupem do volného terénu a vegetace se viditelně vzpamatovala,“ popsal mluvčí KRNAP.

Na vrcholu Sněžky letos instalovali i více laviček. Po celou dobu letních prázdnin byl na vrcholu přítomen minimálně jeden strážce, který na ochranu přírody dohlížel.