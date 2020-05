Pravda o Santorini: Plexiskla na plážích nejsou, zuří místní! VIDEO

Dvě lehátka, stoleček a slunečník. A kolem tři stěny z plexiskla. Řecký ostrov proslavený svými úchvatnými kostely přistoupil k ochraně návštěvníků pláží po svém.

"Doba je složitá, ale přizpůsobujeme se, protože bezpečí bereme velmi vážně," cituje britský Telegraph místního hoteliéra Markose Chaidemenose. Stejně jako další místní podnikatelé se snaží zahraniční turisty zpět přilákat i různými hygienickými opatřeními.

Jenže redakci TN.cz se ozval majitel jednoho z místních hotelů, který tvrdí, že všechno je jinak. Plexiskly jsou podle něj totiž obehnaná pouhá dvě lehátka, která média ukazují, ne všechna.

Poslal i krátké video jako důkaz. Na záběrech je vidět, že "hradbu" má opravdu jen dvojice lehátek, ne ostatní ležení na pláži.

"Ten výklad je špatný, rozhodně nejsme v bezpečí díky plexisklu, na Santorini Covid-19 nemáme a křivka u nás v Řecku padá. Všichni tu zuříme," napsal pan Metaxotos TN.cz.

Na pět stovek řeckých pláží se má pro veřejnost znovu otevřít tuto sobotu, ale budou tu platit přísná pravidla. Rozhodně nehrozí, že tu bude hlava na hlavě, protože na tisíc metrů čtverečních je limit 40 lidí.

Mezi plážovými lehátky a slunečníky navíc musejí být nejméně čtyřmetrové rozestupy a pohromadě smějí být maximálně dvě lenošky. Návštěvníci si navíc musejí lehnout na osušku, ne přímo na lehátka.

Ta musí personál pro každého nového hosta vydezinfikovat. Plážové bary musejí jídlo a nápoje nabízet jen s sebou, cokoliv alkoholického je navíc tabu, píše The Sun. Povolená není ani hlasitá hudba či plážové sporty.

Pláže zatím nicméně využijí především místní, zahraniční turisté se do země dostanou jen s obtížemi. To by se podle všeho mělo změnit se začátkem letních prázdnin. A i tak se místní obávají, že obsazenost letovisek bude oproti jiným sezónám mizivá.