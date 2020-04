Rektor UK: Zemi hrozí devastace, čísla jsou pochybná. Zastavte to

Lékař a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je znepokojen vývojem a hrozícími důsledky současných opatření, která vláda přijala kvůli boji s onemocněním Covid-19.

"Mám velké obavy z devastačních dopadů, kterými pokračující restrikce tvrdě a na dlouhou dobu zasáhnou každého občana, naši zemi a celou společnost. Hrozí způsobit obrovskou vlnu nezaměstnanosti, sociálního zmaru a existenčních problémů pro statisíce lidí. Problémů, jejichž důsledky budeme řešit desetiletí," vysvětluje Zima v rozsáhlém apelu.

Podle něj máme poslední šanci ochránit Českou republiku před pádem do hluboké ekonomické propasti, která by ovlivnila naše životy na další dlouhé roky. Zima uvedl, že je nutné přehodnotit přijatá opatření státu, jejich trvání, přiměřenost, efektivitu a především plošnost uplatňování. "Vidím pro to několik důvodů, založených na faktech, datech a číslech – nikoli na emocích," uvedl Zima.

Podle něj je třeba přehodnotit obavy z exponenciálního nárůstu těžkých případů, kvůli kterým by hrozil kolaps péče ve zdravotnictví. Tuto obavu lze u nás podle něj zmírnit vzhledem k aktuálnímu vývoji, na kterém se podílel i včasný zásah státu.

Dalším důvodem ke zmírnění je nestandardní výpočet parametrů počtu úmrtí. Mnoho lidí totiž neumírá v přímém důsledku koronavirové infekce, ale v souvislosti s řadou dalších závažných onemocnění. Celková letalita infekce Covid-19 se ukáže až s odstupem.

Zdravotnictví v ČR je díky nasazení zdravotníků schopno zvládnout větší nápor pacientů, podle Zimy ale paradoxně funguje řada zařízení na zlomek kapacity a dochází tak k zanedbávání jiných velmi vážných případů. "COVID-19 nezastavil ostatní nemoci, jen na jejich řešení a léčení nezbývá kapacita. A to může být pro zdraví spousty lidí fatální," zhodnotil Zima. Pandemie zastavila část zdravotnictví, což bude mít negativní dopad na zdraví obyvatelstva.

Objektivní data podle Zimy nasvědčují tomu, že je v ČR i okolních zemích šíření viru pomalejší a průběh onemocnění lehčí. Vliv na to může mít celá řada faktorů včetně přijatých opatření, která jsou v některých zemích volnější, ale i přesto je postup viru podobný. Podle něj se často pohybujeme v oblasti polovičatých informací, což má vliv na společenskou psychiku.

"Daleko fatálnější následky pro nás, pro Českou republiku, bude mít ochromení našeho a světového hospodářství. Např. americká Federal Reserve Bank předpokládá v USA až 30% nezaměstnanost. Ta ovšem velmi rychle poroste v řadě zemí. Celosvětový cestovní ruch, který se i v ČR významně podílí na zaměstnanosti a tvorbě HDP, bude zdevastován téměř úplně. Mezinárodní měnový fond hovoří o nejhorší krizi v dějinách lidstva," popsal Zima.

Státní pomoc nezabrání poklesu ekonomiky a životní úrovně lidí, podle Zimy jsou promyšlený plán a dlouhodobá strategie státu základním předpokladem pro zmírnění těch největších škod. Lidé musí dál uživit rodiny, mít z čeho platit nájem, hypotéky a další životní náklady.

"Volba mezi uvolněním drastických a doufejme krátkodobých opatření a dalším pokračováním karantény není volbou mezi penězi a životy. Je volbou mezi hypotetickými hromadnými oběťmi koronavirové infekce a jistými oběťmi ekonomického úpadku společnosti," zveřejnil Zima.

Stále ale podle něj postrádáme jasný plán, který by odpověděl na otázky: Kdy, jak a jaká přijatá opatření skončí? Co bude dál? S čím mohou občané počítat?

Rektor UK je přesvědčen, že stále máme čas jednat a přijmout rozhodnutí, abychom se pokusili hrozící následky co nejvíce zmírnit.

Podle Zimy je nutné co nejdříve začít uvolňovat karanténní opatření, už do konce dubna by se měla zrušit velká část opatření vyjma zákazu hromadných akcí, ochrany rizikových skupin a karantény pozitivně testovaných osob.

Dále je podle něj nutné navýšit na maximum testovací kapacity a uskutečnit testování náhodného reprezentativního vzorku, aby se zjistilo, kolik osob se setkalo s Covid-19.

Důležité je zásadně zvýšit a zjednodušit podporu OSVČ, týká se to zejména oblasti živnostníků, řemesel a služeb, cestovního ruchu, kultury a těch, kteří byli zasaženi opatřeními maximální měrou. Zásadní je také podle něj přijmout rychlá, nekomplikovaná a plošná opatření v daňové oblasti.

Zima také považuje za důležité uvolnit postupně cestování s ohledem na úroveň nákazy.

Zásadní je ochránit statisíce občanů, kteří spadli či spadnou do dluhových pastí a exekucí. Zima varuje před tím, že by krize mohli využít různí "šmejdi". I na ně by se měla vláda zaměřit.

Velmi důležitá je dle jeho slov celková transparentnost jednání státu. Ten by měl také zajistit, aby nedošlo ke škrtům v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

"Společně s těmito kroky je nutné rychle připravit jasnou a srozumitelnou strategii pro záchranu ČR pro další měsíce a roky, která bude výsledkem společné práce těch nejlepších expertů a špičkových odborníků v oblastech ekonomie, hospodářství a sociální politiky," zhodnotil Zima s tím, že koronavirus se zřejmě nepodaří hned vymýtit, musíme se ale snažit minimalizovat dopady.

Podle Zimy jsme v zásadním okamžiku moderních dějin naší země, teď je čas na odpovědná rozhodnutím, která zajistí blaho naší země. Důležitý je podle něj nyní jasný plán a srozumitelná strategie: "Všichni občané našeho státu potřebují vidět jasný směr a jistotu a cítit, že jsou jeho neodmyslitelnou součástí."