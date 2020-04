Remdesivir nefunguje, jak odborníci doufali. První studie dopadla fiaskem

Remdesivir byl první lék na koronavirus, o kterém se v Česku začalo mluvit. Patří mezi experimentální léčiva, už se s jeho pomocí léčí i první tuzemští pacienti. První klinické studie ale odhalily, že s jeho účinky to není tak slavné.

Stejně jako u řady dalších léků, které se v boji s novou pandemií používají, je Remdesivir pouze experimentálním léčivem. To znamená, že vůbec není jisté, že proti viru skutečně pomáhá, případně že nemá nějaké nezanedbatelné vedlejší účinky.

I proto je nutné užití takového léku schválit Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), souhlas s užitím musí podepsat i pacient. Užívá se navíc jen ve skutečně nejtěžších případech, kde jiné možnosti léčby selhávají. Případný negativní dopad léčiva je v tu chvíli menším a trpěným zlem.

Lék americké společnost Gilead Sciences byl původně vyvíjen k léčbě infekcí způsobených virem Ebola a Marburg, ukázalo se však, že by mohl fungovat i proti jiným virům včetně koronavirů. Jak je skutečně v takovém případě účinný, ale napoví až klinické testování. A to je teprve v začátcích.

V USA, Evropě a Asii probíhá již od února hned sedm takových studií, které mají odhalit jak bezpečnost léčiva, tak jeho účinnost. První malá studie s 53 pacienty z amerického Los Angeles již zná výsledky. Otiskl ji odborný magazín New England Journal of Medicine (NEJM). Podle ní lék zabral ale jen u 36 z 53 sledovaných pacientů, lze tedy hovořit o 68% úspěšnosti. 25 z nich mohlo být do měsíce propuštěno z nemocnice, jejich stav se po nasazení léku zlepšil, tělo se začalo znovu lépe okysličovat.

U deseti sledovaných pacientů se stav nijak nezměnil, sedm pacientů, tedy 13 % ze sledovaného vzorku zemřelo. To je číslo nezanedbatelné, ale je rozhodně nižší než například v případě klinické studie s antivirotiky proti viru HIV, během které zemřelo 22 % pacientů ze sledované skupiny.

Studii nelze zobecňovat, lék se totiž podával lidem s různým zdravotním stavem a průběhem nemoci, navíc chyběla kontrolní skupina, která by místo léku dostávala jen placebo. Proto nadále probíhá další fáze testování, jejíž výsledky by měly být známy snad v průběhu května.

Americký Národní ústav pro alergie a infekční nemoci (NIAID) již zahájil studii, do které bylo zahrnuto 800 pacientů, kteří jsou léčeni buď Remdesivirem nebo placebem, aby bylo možné kontrolované porovnání výsledků. Vzorek už je mnohem větší, aby mohla studie ukázat, u kterých pacientů vykazuje lék největší aktivitu, jak dlouho by měli být léčeni a v jakém stádiu svého onemocnění by byla léčba nejvýhodnější.

Naopak předčasně ukončena musela být studie, která probíhala v Číně, a to pro neprůkaznost výsledků, společnost Gilead Sciences o tom informovala ve čtvrtek. Výrobce popřel prvotní informace, že Remdesivir nevedl ke zlepšení stavu u většiny pacientů, vysvětlil, že k ukončení studie dochází kvůli nedostatečnému počtu nemocných pacientů vhodných pro testování. Doplnil, že ve zkoumaném vzorku došlo u statistického vzorku pacientů ke zmírnění průběhu onemocnění, zejména pokud jim byl lék podáván již od rané fáze nemoci. Konkrétní čísla ale uvedena nebyla.

Lékaři jsou obeznámeni omezení, která se s novými experimentálními léky pojí, proto neradi spoléhají na jediný. V Česku se momentálně pracuje s dvojicí dalších, experimentuje se také s krví vyléčených pacientů, u kterých se pravděpodobně vytvořily protilátky.

Nutné je počítat i s nežádoucími vedlejšími účinky. Prvotní studie zatím v případě Remdesiviru hovoří o septickém šoku, návalech, nízkém tlaku, průjmu, dochází k ledvinovým problémům a kolísání množství jaterních enzymů.

V České republice byl dosud lékem Remdesivir léčen jediný český pacient, nakažený taxikář, každým dnem je ale očekávána dodávka dalších dávek léku. V případě taxikáře ale lékaři upozorňovali, že jeho zdravotní stav se začal zlepšovat ještě před nasazením léku, není tedy jisté, jakou roli ve výsledném uzdravení experimentální léčivo sehrálo.

Čech léčený Remdesivirem poděkoval zdravotníkům za péči. Podívejte se na reportáž: