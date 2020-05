Remdesivir pomáhá, přesto výrobci přináší nepříjemnou komplikaci

O žádném jiném léku se v souvislosti s epidemií koronaviru nemluví tak často. Remdesivir je stále jen experimentální léčivo a na klinické studie čeká, dle prvních závěrů z Ameriky, Číny i Evropy se ale zdá, že by na nový virus mohl platit.

V pátek americké úřady daly přípravku remdesivir zelenou pro pohotovostní využití. Remdesivir je tak prvním lékem, který má oficiální „štempl“, že na nový typ koronaviru, který onemocnění Covid-19 způsobuje, opravdu zabírá. Účinnost remdesiviru potvrzují prvotní klinická data, jelikož prokazatelně zkracuje dobu léčby nakažených pacientů. Remdesivir byl experimentálně podáván také několika pacientům v ČR.

"Akcie americké biofarmaceutické společnosti Gilead jako jedny z mála během koronakrize citelně rostou. Od začátku letošního února přidaly více než 26 procent. Vzhůru je pohání zejména sázka investorů, že kalifornská firma, založená v roce 1987, vyvine právě účinný lék na onemocnění Covid-19," popsal Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Akcie výrobce remdesiviru, zmíněné společnosti Gilead, však po pátečním ohlášení úspěchu nečekaně propadly takřka o pět procent. "Investorům totiž zatím není jasné, jak chce na novém přípravku vydělávat," odůvodňuje ekonom.

Schválení pro pohotovostní užití znamená, že přípravek může být podán pouze hospitalizovaným pacientům k nízkou úrovní kyslíku v krvi nebo na dýchací podpoře. Gilead věnuje zdravotnickým zařízením 1,5 milionu balení remdesiviru, a to zdarma. Právě tato dobrota je to, co akcionáře děsí.

Gilead má totiž vyrobeno zatím jen zmíněných 1,5 milionu balení, která v boji s epidemií daruje nemocnicícm zadarmo. O to, aby od příslušných úřadů celého světa získala pro remdesivir plnohodnotné povolení, tedy povolení nejen pro pohotovostní využití, společnost teprve usiluje.

"Jen za letošní rok utratí Gilead za vývoj remdesiviru zhruba miliardu dolarů. Akcionáři firmy a další investoři se tedy oprávněně ptají, jak jejich peníze firma zhodnotí," dodává Kovanda. Společnost Gilead zatím také investorům neřekla, za jakou cenu bude remdesivir prodávat, až se vyčerpá současná zásoba 1,5 milionu balení.

