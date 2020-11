Svatba: René našel prázdný byt bez Petry! Musí vstřebat drsné odmítnutí

V dalším díle sociálního experimentu Svatba na první pohled Petru s Reném nečeká moc veselých chvil. "Přišel jsem z fitka a doma nikdo. Tak si budu číst. 10 tipů, jak se stát lepším manželem," říká smutně René.

Jako první krok koupil Petře růži. Každé ráno jí přidává do vázy novou. Jenže Petra to očividně nedokáže ocenit. „Co mám s tebou dělat. No poděkuji ti, ale říkala jsem, ať to neděláš,“ vyčítá mu Petra. "Ještě se mi nestalo, abych holce koupil kytičky a ona mi řekla, že to nemá ráda," smutní René.

Pár se proto v tomto díle vydá za odborníkem, který se jim snaží poradit, jak se posunout z místa. Podle něj René nebere ohledy na manželku, ale se zase nesnaží hledat kompromisy. Pomůže páru jeho rada?

Problémy mezi sebou mají Petra s Reném už od obřadu. Petře se její ženich totiž moc nelíbil: „Nejsem spokojená, něco mi tam vadí a nevím co,“ stěžovala si Petra hned po obřadu, když se odebrala do ústraní.

Na svatební cestě to mezi nimi také vřelo. Petru rafty ve Slovinsku vůbec nebavily, oproti tomu René byl ve svém živlu. Rozdováděný manžel tak stříkal po Peti vodu, i když ta by se nejraději vyhřívala někde na sluníčku. V minulém dílu se pár vrátil domů a zabydlel se v bytě, který se Renému moc nelíbí, přestože ho vybral.

Co čeká tento pár dál a pomůže jim posezení u odborníka? To zjistíte ve středu na TV Nova ve 20:20. Šestý díl můžete zhlédnout už teď na Voyo.cz. A pokud jste nestihli minulý díl, podívejte se na Nova Plus.

Podívejte se na rozhovor Petry a Reného: