Reportér TV Nova poprvé pekl sváteční husu. Zvládnete to i vy!

Jen málokdo si nechá v těchto dnech ujít příležitost pochutnat si na svatomartinské huse. Někdo zajde do restaurace, jiní si ji upečou doma. Odradit vás ale nesmí to, že příprava trvá hodně dlouho. Husa se peče zlehka a pomalu – několik hodin.

Takhle přípravu svojí první husy popsal reportér TV Nova František Nyklas.

Než si do svatomartinské husy pustíte, chvilku to trvá. Začalo mi to včera večer. Husu jsem sehnal až v pátém karlovarském obchodě. Jinak byla všude vyprodaná. Chlazenou už neměli, tak jsem koupil mraženou.

V životě jsem husu nepekl, ale první signální mi říká – to nemůže být nic složitého. Protože tady mám pouhé čtyři ingredience připravené. To je kmín, sůl, jablka a husu. V tomhle případě tříkilogramový kousek.

Husu jsem nasolil, zvenčí i zevnitř. Solí jsem nešetřil. Pokmínoval a naládoval ji jablky. Já ovoce oloupal a nakrájel na větší kusy. Troubu jsem si podle rady sousedky předehřál na 120 stupňů a začal husu péct.

"Musí se tady po křídly a pod stehny propíchnout, aby sádlo vytékalo," poradila.

Samozřejmě jsem husu nezapomněl podlévat. Mezitím jsem podusil zelí. Knedlíky mi připravovala sousedka. A ne ledajaké. Chlupaté, bramborové.

Po pěti hodinách pečení jsem husu vyndal z trouby a polil medem. Troubě jsem naložil 230 stupňů a na patnáct minut husu ještě vrátil zpátky. Aby měla křupavou kůrčičku. Moje dílo jsem pak zavezl do restaurace, kde mi ji zhodnotil profesionální kuchař.

Dobrou chuť!