Reportérky TV Nova z USA: Trump a Biden přesvědčují poslední voliče

Do rozhodnutí, kdo se stane nejmocnějším mužem světa, zbývá pouhých pět dní. Oba kandidáti se tak snaží těsně před 3. listopadem přesvědčit poslední voliče, aby pro ně hlasovali. Někteří už mají odvoleno, kvůli pandemii se mohlo k urnám s předstihem.

Demokratický kandidát na prezidenta Spojených států Joe Biden strávil čtvrtek na Floridě. S voliči se sešel v Tampě. Kampaň vede metodou drive-in. To znamená, že voliči, kteří si ho přijedou poslechnout, neopustí během akce svá auta.

Podobné setkání čeká Bidena ještě na jižní Floridě. V následujících dnech se přesune do státu Michigan. Tam vystoupí společně s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou, v jehož vládě byl Biden viceprezidentem.

Do poslední chvíle hodlá v kampani bojovat současný prezident Donald Trump, který ve čtvrtek přesvědčoval voliče rovněž na Floridě.

Během pátku a o víkendu navštíví další americké státy, chystá se například do Wisconsinu nebo do Pensylvánie, která je pro něj ve volbách z hlediska počtu hlasů také důležitá. Trumpova taktika je jasná. Do třetího listopadu se chce sejít s co největším počtem svých příznivců.

Klání mezi republikánem Trumpem a demokratem Bidenem budou reportérky televize Nova sledovat i v následujících dnech.

Prezident Donald Trump bude v kampani bojovat až do poslední chvíle: