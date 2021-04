Řešení je ještě snížit počet ruských diplomatů v Česku, říká Hamáček

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka je v kauze výbuchu ve Vrběticích ve hře i varianta, že by Česko ještě dále snížilo počet ruských diplomatů na pražské ambasádě a to na stejný počet, kolik diplomatů bude na české ambasádě v Moskvě. Podle starosty Vlachovic na Zlínsku, pod které Vrbětice spadají, se lidé v obci opět začali bát, když zjistili, že se tam měli pohybovat ruští agenti.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka je nutné vyřešit, jak nastavit vztahy s Ruskem a také to, jak řídit ambasádu v Moskvě. Jako stěžejní pro Českou republiku je domluva s Ruskem na stejném počtu diplomatů na obou stranách. Počet ruských diplomatů, které stále setrvávají na území České republiky je mnohonásobně vyšší než počet českých diplomatů, kteří jsou v Moskvě.

"Nejtvrdší, co můžeme udělat, je snížit počet ruských diplomatů u nás na počet našich diplomatů v Moskvě," popisuje Hamáček, který chce najít řešení, jak se rozumně domluvit s Ruskem.

Hamáček se ve Snídani s Novou vyjádřil také k vyhoštění českých diplomatů z Moskvy, které následovalo po stejném kroku české strany.

"Vyhoštění zaměstnanci české ambasády v Moskvě dorazili včera domů. Bylo to pro ně náročné, teď už jsou na území České republiky. Samotný velvyslanec v Moskvě zůstal, nebyl vyhoštěn," zmínil ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček, který připustil, že ambasáda v Moskvě nemůže fungovat v takto paralyzovaném stavu. Situace se bude muset nyní řešit.

"Pro ruské diplomaty přiletělo včera letadlo. Vše probíhalo pod dohledem Policie České republiky. Nyní už jsou v Moskvě," doplnil Hamáček. Podle něj bylo důležité, aby odlet proběhl hladce a bez přílišných komplikací.

Ve Vrběticích se stále potýkají s následky výbuchu

Někteří obyvatelé Vrbětic se stále potýkají s následky exploze. "Od vlády jsme dostali jednorázové odškodnění, které nepovažujeme za odškodnění toho, k čemu tenkrát došlo," řekl ve Snídani s Novou starosta Vlachovic na Zlínsku Zdeněk Hověžák.

Podle něj se obyvatelé v posledních letech začali ve Vrběticích cítit znovu bezpečně. Situace se ale změnila po zjištění, že se na území obce mohli vyskytovat tajní agenti.



"Bylo to šokující zjištění. Jedná se navíc o mezinárodní problematiku, a proto jsme hned hledali řešení, jak dále pokračovat," řekl starosta Zdeněk Hověžák. Podle něj je celý případ stále v procesu vyšetřování a měl by být uzavřen během letošního roku.

"Nedokážu teď posoudit, zda je vyhoštění ruských diplomatů dostatečně tvrdé řešení," nechal se slyšet Hověžák, který doplnil, že svůj finální názor na situaci vyjádří až poté, co bude celý případ uzavřen.

Premiér Andrej Babiš se včera nechal slyšet, že cílem akce nebyl teroristický útok na Českou republiku. Podle něj se jednalo o útok na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi Emilia Gebreva. "Policie zatím pracuje s verzí, že za útokem byla ruská GRU a cílem byl muniční sklad. Nicméně při útoku zemřeli naši dva občané," popsal ministr vnitra a zahraničí Hamáček.

"Výsledkem útoku jsou dva mrtví Češi. Stále je ale otázkou, co by se stalo, kdyby k zničení munice došlo v jejich původním plánu. Munice se do Bulharska převáží vlakem, neštěstí se mohlo stát někde na nádraží," popsal Hamáček.





