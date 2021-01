Resort pochybil! Ředitelé školek mají nárok na vyšší plat, tvrdí ombudsman

Ministerstvo školství podle ombudsmana Stanislava Křečka pochybilo. Ředitelky a ředitelé samostatných mateřských škol mají totiž nárok na vyšší plat. Doposud však resort zpochybňoval jejich zařazení do 11. platové třídy.

Až do roku 2019 byli ředitelé samostatných mateřinek zařazováni ve většině případů do 10. platové třídy. Na to však upozornila Pedagogická komora s tím, že příslušné nařízení vlády umožňuje minimálně od roku 2010 přiznat ředitelům vyšší platovou třídu.



Pedagogická komora následně oslovila také obce, aby žádostem ředitelek vyhověly. Už v roce 2019 tak bylo přeřazeno zhruba 1400 ředitelů a ředitelek do 11. nebo 12. platové třídy.



Ihned poté však ministerstvo školství zpochybnilo v Metodickém výkladu k odměňování pedagogických pracovníků přeřazování ředitelek do 11. platové třídy. Pedagogická komora proto poslala tuto situaci k prošetření Kanceláři veřejného ochránce práv.

Ombudsman Stanislav Křeček si následně vyžádal v této věci nejen stanoviska ministerstva školství, ale také ministerstva práce. Resort školství podle něj pochybil. "Otázkou zůstává, kdo nahradí více než 2000 ředitelům samostatných mateřských škol ušlé finance za uplynulých 10 let, kdy byly ředitelky kvůli chybnému výkladu nařízení vlády ze strany ministerstva školství zařazovány pouze do 10. platové třídy,“ okomentoval celou kauzu Radek Sárközi z Pedagogické komory.



Podle ombudsmana resort v metodice uvádí nesprávné důvody, proč nelze ředitelky zařadit do vyšší platové třídy. "Metodika k odměňování je tedy v části týkající se zařazení ředitelů a ředitelek do 11. platové třídy v rozporu s nařízením vlády o katalogu prací,“ uzavřel Křeček.

