Respirátor, nebo roušku? Podrobný NÁVOD, čím se máte ochránit

Respirátory si od pondělka budeme muset nasadit na veřejnosti, kde je vyšší koncentrace lidí. Tedy v obchodech, v provozovnách, ve zdravotnických zařízeních nebo v domovech pro seniory, stejně tak jako ve veřejné dopravě, na nástupištích i na letišti.



Respirátor bude povinný i v autě, pokud cestujeme s lidmi, se kterými nesdílíme domácnost. Novými pravidly končí možnost mít v těchto situacích dvě chirurgické roušky přes sebe. Proti jejich vrstvení se totiž staví někteří odborníci.



Běžné chirurgické roušky ale zatím vyhazovat nemusíme. Dál je bude možné nosit třeba na nefrekventovaných místech v zastavěném území obce.



Ochranné prostředky můžeme potom zcela odložit v přírodě. Ale to jenom v případě, že se nacházíte víc než dva metry od osob, které nepatří do vaší domácnosti. Pokud ne, pak musíte mít aspoň roušku.



"Když půjdete do lesa, budete tam sami, nebo jen se svými příbuznými, tak to nebude potřeba nosit," objasnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



A nošení roušek a respirátorů bude od pondělí povinné také na pracovištích. Výjimku budou mít jenom lidé, kteří jsou na pracovišti sami, nebo pracují z domova. Žádné ochranné prostředky nemusí nosit například děti do dvou let. Chirurgická rouška pak postačí mladším 15 let.