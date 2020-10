Respirátory i ovoce. Zdravotníci zažívají další vlnu solidarity

Situace v nemocnicích po celé republice je kritická. Nedostatek kvalifikovaných sester i lékařů, stále více hospitalizovaných s covidem-19, dlouhé a vyčerpávající směny. Těžce zkoušeným zdravotníkům se proto opět snaží ulehčit život projekt Pomoc nemocnicím. Do projektu se zapojilo 14 nemocnic z celé republiky.

Cílem projektu je podpořit nemocniční personál a doručit jim na pracoviště to, co právě potřebují. Během první vlny pandemie se do projektu zapojily desítky firem i jednotlivců, kteří přispěli finančně, nebo bezplatně poskytli své produkty a služby. Doposud se vybral bezmála jeden milion korun. Peníze byly využity především na nákup zdravotnických pomůcek a materiálu.

Nyní je aktuální situace mnohem horší. Do nemocnic tak znovu poputují hlavně respirátory typu FFP3 a FFP2, naopak se obávají nedostatku ruakvic. Důležitou pomocí je také distribuce potravin, hlavně ovoce jako zdroje vitaminu C. „Naši zdravotníci jsou vystavení extrémnímu tlaku a ocení jakoukoli formu podpory“, shodují se zástupci nemocnic. Sociální sítě se tak znovu plní fotografiemi obdarovaných zdravotníků vitaminovými balíčky, kávou a dalšími potravinami.

Do projektu se zapojilo 14 nemocnic, další se postupně připojují s individuálními jednorázovými požadavky. Tvůrci projektu se snaží co nejrychleji reagovat na konkrétní potřeby. Zapojit se můžete zapojit i Vy přispěním na transparentní účet.