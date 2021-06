Respirátory v MHD? V pražské našli jen neškodné zbytky koronaviru

Lidé ve "skafandrech" v polovině dubna zaplavili pražské tramvaje, autobusy i metro. Byli to výzkumníci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kteří odebírali z dopravních prostředků vzorky, ve kterých pak hledali koronavirus.

Speciální tyčinkou stírali madla eskalátorů, tlačítka nebo tyče, vozidla rovněž opatřili zařízení filtrující vzduch.

"Celkem takto do zkumavek shromáždili 558 vzorků, 492 stěrem z povrchů a 66 z filtračních destiček. Všechny z Prahy putovaly do Českých Budějovic, kde v laboratořích Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity probíhaly komplexní analýzy," uvedl jeden z výzkumníků Alexandr Dejneka.

Výsledky jsou pozitivní, ale na rozdíl od testů je to dobře. Zbytky koronaviru totiž vědci našli v pouhém procentu vzorků, ani jeden navíc nebyl infekční, tedy se nedokázal replikovat.

"U vzduchových vzorků žádná z metod nenašla nic podezřelého, žádné stopy. U vzorků ze stěrů jsme detekovali šest pozitivních, z čehož dva prostřednictvím PCR a zbytek biočipovou metodou,“ řekl Alexandr Dejneka. "Jednou to bylo madlo u sedadla, jednou tlačítko Stop, pak označovač jízdenek, tlačítko otvírání dveří nebo tlačítko uvnitř výtahu v metru," doplnil.

Podle Dejneky to ale neznamená, že by lidé měli v MHD odhodit respirátory. "Je zřejmé, že nastavená pravidla – důkladná dezinfekce prostor a nošení respirátorů – jsou dostačující k tomu, aby se virus nepřenášel, a to i v době, kdy v Praze pořád běhalo dost infekčních lidí, navíc uprostřed sezony alergií, kdy mnozí kýchají a teče jim z očí," upozornil.

Dezinfekce prostředků hromadné dopravy probíhá po celém Česku, stejně tak nařízení nosit v nich respirátory zůstává plošné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale předeslal, že by je od července mohly nahradit chirurgické roušky.

