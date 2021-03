Restaurace i živá hudba. Takhle má vypadat první vesmírný hotel. VIDEO

Zatímco nyní Češi nemohou až na výjimky ani opustit okres, v němž bydlí, jiní už hledí ke světlým zítřkům a ke hvězdám. A to doslova. Už totiž existují plány na první hotel ve vesmíru. "Kosmickým" turistům se má otevřít do roku 2030.

I když hotel ve vesmíru může znít jako fantasmagorie ze sci-fi filmu, společnost Gateway Foundation (Nadace Brána) mu chce vdechnout život do roku 2030.

A aby ukázala, že to myslí vážně, zveřejnila video, v němž demonstruje, jak má ubytování a vyplnění volného času mimo naši planetu vlastně vypadat. "Nechybějí luxusní pokoje s výhledem do hlubin vesmíru, restaurace, tělocvična a dokonce prostor, kde by se mohly konat koncerty nebo sportovní zápasy," píše britský Daily Mirror.

Ve stanici/hotelu jménem Voyager má být i rozlehlý bar se spoustou míst k sezení, kde mohou hosté odpočívat a užívat si výhled na hvězdy nebo naši modrou planetu. A samozřejmě restaurant nabízející pokrmy pro ty nejmlsnější jazýčky.

Obří stanice se má skládat z 24 kapslí, v nichž budou kromě pokojů či restaurací i přístroje starající se o provoz orbitálního hotelu. Celá konstrukce se má otáčet a tím "vyrábět" gravitaci, aby bylo možné se uvnitř pohybovat normálně. Stavba má začít v následujících letech a skončit do roku 2030. Na kolik pobyt vyjde, zatím jasné není.