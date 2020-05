Restaurace si mohou říct o zálohu

„Restaurace jsou pro nás klíčovými partnery a potřebují teď naši pomoc. Připravili jsme pro ně program, který bude fungovat v podstatě jako půjčka formou zálohy. Pomůžeme tak provozovatelům restaurací v začátcích, kdy budou mít největší finanční problémy,“ vysvětluje Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo Benefity.



Restaurace patří v aktuální situaci k nejohroženějšímu segmentu vůbec. Podle dat Sodexo Benefity je propad plateb stravenkovými kartami oproti standardnímu období v restauracích přibližně 90 %. Pro spoustu z nich je to likvidační.



Stravenkové zálohy začne Sodexo poskytovat ve chvíli, kdy se restaurace znovu otevřou. Partnerská restaurace může získat zálohu až do výše 80 % toho, co v posledních měsících provozu průměrně proplácela ve stravenkách. Tato služba bude bezúročná a bude se vyrovnávat každý měsíc podle proplacených stravenek. Restaurace mohou žádat o zálohu opakovaně. V prvním měsíci je Sodexo připraveno poskytnout až 50 milionů korun. Program je naplánovaný na půl roku a společnost předpokládá, že restauracím celkem půjčí až 150 milionů korun. Sodexo v letošním roce nebude odvádět dividendy do Francie a tyto prostředky využije mimo jiné na financování pomoci restauracím.



Firma navíc restaurace podporuje i komunikačně, především ty, které nově nabízí rozvoz nebo výdejní okénko. Aby k nim lidé našli snáz cestu, Sodexo přidalo filtr pro rozvoz a výdejní okénko do svého vyhledávače provozoven. „To nejmenší, co můžeme udělat, je dát uživatelům našich karet vědět, že mohou podpořit své oblíbené podniky alespoň touto cestou. Filtr jsme navíc rozšířili o speciální nabídky typu sleva při nákupu nebo dezert k hlavnímu jídlu zdarma,“ vysvětluje Tereza Knířová, manažerka komunikace Sodexo Benefity. Do akce se již zapojilo více než 850 restaurací s výdejním okénkem a jejich počet neustále roste. Všechny je možné najít na webové stránce www.mujpass.cz Sodexo Benefity je v současnosti největší poskytovatel stravenek a stravenkových karet v České republice s nejširší sítí provozoven. Jeho partnerskou síť tvoří více než 32 000 míst.