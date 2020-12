Restaurace už počítají s vyhozením zásob, obchody nejspíš nezavřou

Po přechodu do čtvrtého stupně rizika by restaurace měly zavřít koncem příštího týdne. Oproti původní verzi protiepidemického systému PES by měly dostat výjimku a zůstat otevřené malé obchody a služby, například kadeřnictví. I pro ně ale bude platit omezení počtu zákazníků.

Když restaurace, bary a hospody minulý týden otevíraly, provozovatelé doufali, že to tak zůstane alespoň do konce roku. Teď to vypadá, že budou muset opět zavřít už na konci příštího týdne. Na jak dlouho, nikdo netuší.

"Budeme muset restaurace utlumit," prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Otevřená by zase měla zůstat výdejní okénka a provozovatelé by od státu měli dostat náhradu za ušlý zisk. Restaurace by podle Havlíčka měly být o případném zavření informovány v předstihu, aby měly dostatek času na vyprodání zásob.

"V tomto chaosu se těžko plánuje, zavřít o tři dny později je lepší, ale nic to neřeší, vláda se k nám chová neférově," myslí si restauratér Luboš Kastner.

"Pro mě už je to likvidační, zavřeli nás dvakrát. Máme zásoby, a i kdybychom se snažili nakupovat co nejméně, tak budeme muset něco vyhodit," doplnil další majitel restaurace Martin Válka.

Přestože čtvrtý stupeň protiepidemického systému počítá s uzavřením kadeřnictví, kosmetických salonů nebo malých obchodů, tentokrát by měly mít výjimku. Platit v nich mají stejná omezení jako v supermarketech, tedy jeden člověk na 15 metrů čtverečních. To by mohl být problém v menších kadeřnictvích. Zákazníci by museli čekat venku, než na ně přijde řada.

"Když přijde klient dříve, nemůže tady čekat, můžeme mít tady jen šest lidí," uvedla majitelka kadeřnického salonu Jaroslava Fundová.

Otazník zatím visí nad posilovnami, akvaparky a vnitřními sportovišti. "Je to velice těžké, už jsme si sáhli na dno, jedeme z posledního," řekl Antonín Kročil, majitel fintess centra.

Podle původní verze protiepidemického systému by bazény, sauny a welnescentra měly po přechodu do čtvrtého stupně znovu zavřít. Potkat by se pak mohlo maximálně šest lidí.

