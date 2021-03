Restauraci držely nad vodou rozvozy, stejně ale končí. A není sama

Petr Baják z Ústí nad Labem držel svoji malou restauraci v centru města zuby nehty v provozu díky rozvozům. Jenže v době, kdy rozváží kdekdo, není snadné vydělat ani na nájem, natož pak na živobytí. Rozhodl se proto skončit.

"Jsme se rozhodli s paní, že to ukončíme, že nemá cenu čekat dál, co bude a nebude. I kdyby to vláda otevřela, tak lidi se vrátí do hospody třeba až po roce," myslí si Baják.

Nad vodou ho neudržely ani státní kompenzace, protože nikoho nezaměstnává. Podobně jsou na tom teď desítky dalších oborů. Třeba skiareály - po osmi letech pořádně nasněžilo, ale lyžovat se nesmělo.

"Letos jsme doufali, že bychom konečně něco vydělali, ale všechny náklady jdou do mínusu. Pak máte nějaké formy ukončení činnosti," vypočítává provozovatel skiareálu v Telnici Ivan Soukup.

Řada živnostníků změnila obor podnikání, aby pandemii přežila a nezkrachovala. "Dělali jsme firemní akce, kongresy, konference. Od nového roku jsme šli do prodeje dezinfekčních a zdravotních prostředků," svěřil se Luboš Machoň.

V Česku loni ukončilo živnost 36 tisíc podnikatelů, přes 100 tisíc jich podnikání přerušilo. To je nejvíc za poslední čtyři roky a o 8500 víc než v roce 2019.

"Pokud budou nadále platit stávající zákazy, pětina živnostníků a podniků neudrží své podnikání už déle něž jeden měsíc," předpovídá viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Podle analýzy by do tří měsíců mohlo v insolvenci skončit až dalších 40 procent podnikatelů.