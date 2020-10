Hospody a bary se chystají na nová opatření. Někde se bojí, zda přežijí!

Od pondělí 5. října v Česku znovu začíná platit nouzový stav a s ním se pojí celá řada nových nařízení. Ta dělají vrásky zejména restauratérům a hospodským. K omezené otevírací doby, kdy od deseti hodin večer do šesti ráno musí mít povinně zavřeno, se přidalo také omezení počtu lidí, kteří se mohou sejít u jednoho stolu.

Těch může být nově maximálně šest. Do samotného podniku navíc může personál pustit pouze tolik hostů, kolik je míst k sezení. Mezi jednotlivými stoly také musí být rozestup minimálně jeden a půl metru. Zejména z omezení počtu hostů jsou restauratéři zoufalí.

František Novotný, majitel pražské restaurace U Pinkasů, by dle svých slov upřednostnil jasná a udržitelná pravidla. "Nařízení jsou minimálně kontroverzní, dají se vykládat různými způsoby. Nemyslím si, že když přijde skupina dvanácti lidí, která nemůže sedět u sebe a posadí se ke dvěma stolům po šesti, metr a půl od sebe, tak nebudou během večera přecházet a stejně se shlukovat," svěřil se TN.cz.

Jakým způsobem bude ve svém podniku řešit například rezervace pro více než šest lidí, zatím neví. "Vůbec to nepomáhá oboru. Ta omezení jsou pomalu devastující, jen v našem okolí je pět restaurací, které zavřely. Seděli jsme s majiteli a bavili se, jak dlouho se to ještě dá zvládnout. Záleží na dalších a dalších krocích, tohle ještě není tak strašné, ale kdo ví, co přijde za týden," popsal Novotný.

Podle informací TN.cz změny hůře nesou majitelé restaurací z velkých měst, například z Prahy. V menších obcích lidé prý častěji využívají možnost odnést si jídlo s sebou domů. Řada takových podniků má i svůj vlastní rozvoz.

"Jsme zvědaví, jak to celé dopadne. Restaurace v tomhle mají oproti nám výhodu. Jestli vláda neposune otevírací dobu alespoň do půlnoci, většina barů skončí," vyjádřila se pro TN.cz Lucie, jedna z mladoboleslavských barmanek.

Někteří restauratéři se obávají, aby se opatření ještě nezpřísnila, nebo v nich nezačaly vznikat ještě větší zmatky. Řadu z nich nedávno vyděsila slova ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) o plánované povinné registraci při návštěvě restaurace.

Omlouvm se, e jsem se nepesn vyjdil. Povinn registrace v restauracch je jen jedno ze zvaovanch opaten, pokud se bude epidemiologick situace zhorovat. Navc, pokud bude dostaten poet oban pouvat @RouskaE, tak je to pln mimo hru. https://t.co/MGDOWNByNI — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 1, 2020

Ministr sice o několik hodin později obrátit a své vyjádření výrazně mírnil, řadu z hospodských však už stihl šokovat. Vyhlídka na povinné registrace každého zájemce o pivo rozčílila i Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky.

"Tady se posledních několik týdnů neustále mění podmínky pro provozování restaurací. Byli bychom rádi, kdyby se podmínky alespoň předem konzultovaly s provozovateli a aby pravidla byla konstantní a udržitelná i pro provoz restaurací. Nikde jsme neviděli statistiku, která by říkala, že restaurace a veřejné stravování jsou právě těmi místy, kde dochází k nějakému velkému šíření," vyjádřil se pro TN.cz.

Vyhlídka na možnou registraci při návštěvě hospody vyděsila i zákazníky. Z návrhu následně ministr Prymula slevil:

Pokud by vláda ještě víc omezila otevírací dobu, například do osmi hodin večer, nemělo by podle restauratérů vůbec cenu otevírat. Podle vyjádření Asociace zaměstnanců a podnikatelů v pohostinství klesly restauracím v centru Prahy tržby až o 90 %.

"Rozhodli jsme se na několik měsíců zavřít. I při placení nájmu to je levnější než s obrovskou ztrátou provozovat restauraci. Nejsme si jistí, jak dlouho bude trvat současné omezení, ale k dočasnému uzavření nás vede i plánovaná likvidace zahrádek ze strany magistrátu," vyjádřila se Dana Křivánková, která spolu s manželem vede restauraci na pražském Malém náměstí.

Opatření je zničující zejména pro bary. V centru Prahy jich do doby, kdy se situace přiblíží opět normálu, zavřelo hned několik. Skončil například taneční a noční klub Karlovy Lázně.

Lépe jsou na tom podle informací TN.cz restaurace na periferiích a kavárny či cukrárny. Úbytek hostů nezaznamenala cukrárna Milano v Lysé nad Labem, ani kavárenský gigant Starbucks. Situace v centru podle majitele U Pinkasů Novotného nebyla tak zlá, dokud o prázdninách přijížděli turisté. S nástupem září počet zákazníků citelně klesl.

Známý podnik Café Imperial se změn nebojí, přestože se také nachází nedaleko centra Prahy. "Na opatření jsme připravení standardně. Na dezinfekci prostor máme vlastní úklidovou firmu," vyjádřil se tamní provozní. Případná další opatření plánují zapracovat za pochodu.

Pokud budete do podniku chtít zavítat, bude třeba se nejprve přihlásit přes rezervační systém. To však podle provozního nemá nic společného s prohlášením ministra Prymuly, jde o běžné opatření, které má hostům zajistit místa k sezení.



Obavy nemá ani pan Svoboda, šéf brněnské Burger INN. Vyhlášená "burgrárna" se na pondělní změny nijak s předstihem nechystá a podle majitele hodlají v podniku zavést jen ta opatření, která budou nezbytně nutná. Žádné registrační formuláře při vstupu do podniku zavádět neplánují.

Omezená otevírací doba podnikům neprospívá. Zavírat musí už v deset večer: